Gabriel Araújo é eleito ‘melhor atleta paralímpico’ por jornal francês

O ano de 2024 segue sendo brilhante na carreira de Gabriel Araújo. Após três ouros nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, o brasileiro foi eleito como o melhor atleta do paradesporto neste ano por jornalistas do jornal “L'Equipe”. Além dele, nadadora chinesa Yuyan Jiang, o nadador Léon Marchand e a ginasta Simone Biles estão na lista do periódico. O resultado foi divulgado na última sexta-feira (27).

Gabrielzinho foi escolhido como porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos. Em Paris, o brasileiro foi uma das grandes estrelas da edição. O nadador garantiu o lugar mais alto do pódio com as vitórias nos 50m costas, 100m costas e 200m livre. As medalhas se juntam aos outros dois ouros e uma prata que ele conquistou em Tóquio.

(Foto: L'Equipe)

Fora das piscinas, Gabriel se tornou celebridade na capital francesa. As danças e as brincadeiras ao final de cada vitória conquistaram o público que ovacionava o nadador como se fosse um atleta da casa, na Arena La Defense. O atleta até foi citado na cerimônia de encerramento por Tony Estanguet, presidente do Comite Organizador de Paris 2024, dentre as “coisas magníficas” que aconteceram durante os Jogos.

Ainda neste mês, Gabrielzinho foi eleito o melhor atleta do ano no Prêmio Paralímpicos. Já entre as mulheres, a nadadora Carol Santiago ganhou o prêmio.

O Prêmio

Realizado desde 1946 para a França e 1975 para o mundo, o troféu dos Campeões da L'Équipe reconhece o atleta que deixou uma marca significativa no ano, segundo os jornalistas do veículo. Desde 2012, a premiação não é mais mista e homenageia um vencedor masculino e um feminino.

Em 2023, o jornal pela primeira vez elegeu quatro Campeões Franceses, incluindo um atleta paraolímpico e uma para-atleta que se destacaram durante o ano. Para 2024, o diário esportivo fez o mesmo ao designar quatro Campeões Mundiais.