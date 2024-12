Brasil e Alemanha na United Cup: horário e onde assistir

Na noite deste sábado, a equipe brasileira enfrenta a atual campeã da United Cup, a Alemanha, a partir das 23h (Horário de Brasília), na segunda rodada da fase de grupos da competição, Perth, na Austrália. Os jogos do Brasil terão transmissão ao vivo pelo canal NSports, das operadoras Claro TV (canal 566), Vivo Play (canal 567), Zapping (canal 24), SKY+ e também do Youtube.

Brasil e Alemanha jogam pelo Grupo E, que conta ainda com a China. O duelo em Perth será aberto com o encontro entre Bia Haddad Maia, 17ª do ranking, contra Laura Siegemund, 80ª.

As duas tenistas são parceiras no circuito profissional e foram vice-campeãs no WTA 1000 de Indian Wells em 2023 e jogarão juntas o Australian Open este ano. Em simples, Bia e Siegmund já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional e a brasileira leva a pior com três derrotas. A alemã venceu o último encontro entre elas válido pela Billie Jean King Cup.

Na sequência, é a vez do cearense Thiago Monteiro, 109ª da ATP, enfrentar o vice-líder do ranking, Alexander Zverev. Os dois tenistas já se enfrentaram duas vezes no circuito com duas vitórias do alemão.

Rafael Matos em Chengdu (Foto: Chengdu Open)

O confronto será finalizado com o duelo de duplas mistas com Bia Haddad e Rafael Matos, atleta ADK Tennis, de Itajaí e número 1 de duplas do Brasil, 36º do mundo, encarando Siegemund e Zverev. Luisa Stefani segue progredindo após seu procedimento no joelho, está treinando bem, mas ainda não está apta para jogar neste confronto.

A equipe brasileira precisa da vitória para manter as chances de classificação para as quartas de final após a derrota na sexta-feira para a China por 3 a 0.