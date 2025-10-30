CBV lança camisa em referência ao mês da Consciência Negra; veja

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em parceria com a Volt Sport, lança uma camisa inédita como forma de homenagem ao mês da Consciência Negra. Esta é a primeira vez que a entidade produz um uniforme em referência à data. O lançamento celebra a contribuição da população negra para o esporte do Brasil e reafirma o compromisso com a igualdade racial.

A camisa, com visual "all black", tem uma gola personalizada e apresenta dois elementos simbólicos: o patch com a inscrição "Consciência Negra", na barra inferior, e o patch "Respeito" na região das costas.

Veja fotos da camisa

CBV lança camisa em homenagem ao mês da Consciência Negra (Foto: Igor Pola/ Volt Sport)

Patch "Respeito" na região das costas (Foto: Igor Pola/ Volt Sport)

Compromisso social

Radamés Lattari, presidente da CBV, exalta a camisa tendo em vista seu significado simbólico, para além da estética.

— A CBV trabalha para que o voleibol seja um instrumento de inclusão, educação e respeito. Essa camisa tem uma mensagem fundamental. O preconceito não tem espaço no vôlei e na sociedade. É este o recado que queremos dar. Esse é um dos pilares desta gestão. Temos orgulho de vestir essa camisa — disse Radamés Lattari.

Além disso, reforçando o impacto na sociedade, parte da renda obtida com as vendas das camisas será destinada a uma instituição que fomenta ações de igualdade racial. Henrique Netto, diretor comercial, de marketing e de Novos Negócios da CBV, reforça as mensagens que a entidade quer transmitir.

— A CBV e a Volt Sport já tinham lançado a camisa em apoio à causa LGBTQIAPN+, e agora lançamos a camisa em homenagem ao Mês da Consciência Negra. Essas ações reforçam as mensagens que a CBV buscou passar com as campanhas 'Você inspira, o mundo muda' e 'Com preconceito não tem jogo'. Queremos o vôlei brasileiro como instrumento para um mundo mais justo e com mais empatia. O vôlei é o esporte de todos — afirmou o diretor.