Clube de Gabi Guimarães disputa quartas na Itália neste domingo

O Conegliano, clube de Gabi Guimarães na Itália, disputa o segundo jogo das quartas de finais do Campeonato Italiano de Voleibol Feminino, um dos principais da europa. A equipe derrotou o Bergamo por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/11 e 25/16. Para avançar, o Conegliano precisa vencer a partida. Se perder, será realizado um terceiro jogo, o vencedor avança para as semifinais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Não será fácil, porque cada jogo dos playoffs é uma história em si. Por isso, reforço à minha equipe a necessidade de atenção máxima. Será preciso outro bom jogo da nossa parte, já que, em uma série melhor de três, não podemos dar passos em falso. A equipe está indo bem, e queremos chegar às semifinais. Eles certamente vão nos colocar em dificuldade, e temos que estar prontos para enfrentar tudo — disse Daniele Santarelli, técnico do time.

Gabi Guimarães no Campeonato Italiano de Voleibol Feminino (Foto: Reprodução/Imoco Conegliano)

Conegliano está invencível

O time de Gabi Guimarães não perdeu nenhuma partida no Campeonato Italiano de Voleibol Feminino. Foram 28 partidas vencidas desde outubro de 2024, todas por pelo menos 3 sets. Além disso, o Conegliano lidera a classificação do campeonato, com 77 pontos e uma diferença de 60 pontos do segundo colocado, o Milano.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Câmara conquista pole position na Fórmula 3; veja grid

Tabela do Campeonato Italiano de Voleibol Feminino

1º - Conegliano - 77 pontos 2º - Vero Volley Milano - 60 pontos 3º - Scandicci - 58 pontos 4º - Novara - 56 pontos 5º - Chieri '76 - 43 pontos 6º - UYBA Volley - 41 pontos 7º - Megabox Vallefoglia - 38 pontos 8º - Bergamo - 36 pontos 9º - Pinerolo - 33 pontos 10º - Bartoccini-MC - 25 pontos 11º - Cuneo Granda Volley - 24 pontos 12º - Firenze - 21 pontos 13º - Roma Volley Club - 20 pontos 14º - CDA Talmassons - 14 pontos

Gabi Guimarães se prepara para o mundial

No Mundial de Vôlei, a Gabi Guimarães representará a Seleção Brasileira, que estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto, pela fase de grupos do Mundial. A jogadora foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Voleibol em 2024 e venceu o Mundial de Clubes com o Conegliano e a medalha de bronze olímpica com a Seleção Brasileira.

Após o primeiro jogo contra a Grécia, o Brasil enfrentará a França no dia 24 de agosto, seguido pelo confronto final da fase de grupos contra Porto Rico, no dia 26.