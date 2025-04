Se encaminhando para a quinta rodada, a Kings League Brasil ainda não tem um local definido para sediar a grande final, que será realizada no fim de maio. Através do seu Instagram oficial da CazéTV, o canal, que possui os direitos de transmissão de todos os jogos, divulgou os estádios desejados de 12 presidentes dos times para ser o palco do encerramento da primeira edição brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira as respostas:

Kelvin Oliveira (G3X FC): "Eu sou de Minas Gerais, e não tem como responder outra coisa a não ser o Mineirão."

Nyvi (Nyvelados FC): "No Allianz Parque".

Allan Estagiário (FC Real Elite): "Maracanã, claro!".

Cris Guedes (Furia FC): "Allianz Parque ou Vila Belmiro".

Gaules (G3X FC): "Obrigatoriamente em um estádio de futebol. Se for em São Paulo, na Neo Química Arena e se for no Rio, Maracanã".

Cerol (Fluxo FC): "MARACA".

Jon Vlogs (Capim FC): "Maracanã, acho que seria f***".

Paulinho (Dendele FC): "Tem que ser no Morumbi".

Luva de Pedreiro (Capim FC): "No Nordeste".

Toguro (Desimpedidos): "Deveria ser no meio da favela, acredito muito que nosso público é muito humilde e muito parecido com a várzea".

Luqueta (Dendele FC): "Maracanã".

MC Hariel (Funkbol Clube): "Arena Corinthias, a melhor do Brasil".

O que é a Kings League?

A Kings League começou como um experimento ousado de Gerard Piqué e hoje já é considerada uma das competições mais inovadoras e populares do mundo. Misturando esporte e entretenimento, o torneio reúne ex-jogadores, atletas profissionais e influenciadores em partidas curtas, cheias de regras inusitadas, interatividade com o público e forte presença nas redes sociais.

A competição continuou crescendo e contando com mais investimento. Em 2025, cerca de 60 milhões de euros foram captados em rodadas de investimentos.

continua após a publicidade

Com a chegada da Kings League Brasil no último mês, cresce também o interesse sobre os bastidores da liga. Afinal, quem são os investidores por trás desse fenômeno?

📈 De onde vem o dinheiro da Kings League?

O projeto nasceu dentro da Kosmos, empresa criada por Piqué ainda durante sua carreira como jogador. A Kosmos já havia liderado iniciativas importantes no esporte, como a reformulação da Copa Davis no tênis, e agora aposta na expansão da Kings League para além da Espanha.

continua após a publicidade

A primeira edição do torneio aconteceu em 2023, com enorme sucesso: partidas com lotação máxima no Camp Nou e no Metropolitano, presença de estrelas como Neymar e Ibrahimović na promoção, e milhões de seguidores nas redes.

Quatro rodadas da Kings League Brasil já foram disputadas (Foto: Divulgação / Kings League)

Para crescer ainda mais, a liga buscou aportes de grandes investidores. No ano passado, foram captados 60 milhões de euros em rodadas de investimento, principalmente nos Estados Unidos e no México. Piqué segue como maior acionista da Kings League, mas o capital agora é compartilhado com diversos grupos.

📊 Alta valorização e expansão internacional

Além da versão brasileira, o modelo da Kings League será levado para outros países. Eles afirmam ser a liga de futebol mais assistida do mundo, com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, 82 milhões de visualizações no TikTok e mais de 80 milhões de horas de conteúdo assistido.

A Kings League está longe de ser apenas um torneio recreativo. Por trás das câmeras e dos gramados estão cifras milionárias, grandes investidores e uma nova forma de consumir futebol — mais dinâmica, conectada e, acima de tudo, altamente rentável.