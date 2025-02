Técnico da Atalanta dispara contra próprio atacante: ‘Um dos piores cobradores de pênalti que já vi’

Técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini deu forte declaração sobre Ademola Lookman nesta terça-feira (18), após eliminação para o Club Brugge nos playoffs da Champions League. O treinador criticou a atitude do atacante de pegar a bola para cobrar - e desperdiçar - pênalti aos 15 minutos do segundo tempo, afirmando que o jogador é "um dos piores cobradores de pênaltis" que ele já viu.

— Ademola Lookman é um dos piores cobradores de pênaltis que já vi. Ele queria cobrar o pênalti após fazer o gol. Ele pegou a bola apesar de Retegui e De Ketelea estarem disponíveis paraa cobrança. Não gostei do que Lookman fez — disparou Gasperini.

Atalanta x Club Brugge: como foi o jogo?

O Club Brugge surpreendeu e venceu a Atalata por 3 a 1, nesta terça-feira (18), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na Itália, em duelo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Chemsdine Talbi (2) e Jutglà foram os responsáveis pelos gols do clube belga. Pelo lado do time de Bérgamo, o atacante nigeriano Lookman diminuiu a desvantagem no placar.

Com o resultado, o Club Brugge se classificou para a próxima fase da Champions League, que está prevista para acontecer entre os dias 4 e 12 de março. A equipe (classificada) tem duas opções de adversário: Lille, da França, ou Aston Villa, da Inglaterra. O confronto será definido através de um sorteio a ser realizado nesta sexta-feira (21). A Atalanta, por sua vez, está eliminado do torneio europeu.

