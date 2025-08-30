Futsal: Vasco encerra primeira fase contra o Juventude-MS; Lance! transmite

Já classificado às oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Vasco tem novo desafio neste sábado (30), às 20h. Em Teresópolis, o time recebe o lanterna Juventude-MS. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

Vasco x Juventude-MS - Campeonato Brasileiro de Futsal

Na última rodada, o Vasco empatou, fora de casa, com o São João do Jaguaribe, no Ceará, em 1 a 1, em partida com grande atuação do goleiro Delduque, do time carioca. O Vasco, aliás, conta com um dos artilheiros da competição, David, autor de seis gols até aqui.

Antes do empate na partida no Ceará, o Vasco ficou no 3 a 3 com a Chapecoense e foi goleado pelo Atlético Piauiense (5 a 1). São três partidas sem vitórias no torneio

continua após a publicidade

Equipe da Vasco no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Allan Pereira)

Do outro lado, a Juventude-MS já está eliminada, com nove pontos — uma vitória, três empates e cinco derrotas — e uma das piores campanhas da primeira parte da competição. Com a eliminação precoce do Estrela do Norte, os visitantes buscam se livrar da lanterna do Grupo A.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Copa Mundo do Futsal sub-19

De 15 a 21 de setembro, está confirmada a Copa Mundo do Futsal Sub-19 em Blumenau, Santa Catarina.

Palma (Espanha), Atlas (Colômbia), Corinthians (Brasil), NY Ecuador (EUA), Magnus (Brasil), Jaraguá (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Vasco da Gama (Brasil) são algumas das equipes já confirmadas.

continua após a publicidade

David Reis é o artilheiro do Vasco no Brasileiro de Futsal (Allan Pereira/Divulgação)

Abaixo, como está a classificação do Grupo A do Brasileiro:



