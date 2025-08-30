Futsal: Vasco encerra primeira fase contra o Juventude-MS; Lance! transmite
Partida é válida pela 10ª rodada da competição
Já classificado às oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Vasco tem novo desafio neste sábado (30), às 20h. Em Teresópolis, o time recebe o lanterna Juventude-MS. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.
➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo
Vasco x Juventude-MS - Campeonato Brasileiro de Futsal
Na última rodada, o Vasco empatou, fora de casa, com o São João do Jaguaribe, no Ceará, em 1 a 1, em partida com grande atuação do goleiro Delduque, do time carioca. O Vasco, aliás, conta com um dos artilheiros da competição, David, autor de seis gols até aqui.
Antes do empate na partida no Ceará, o Vasco ficou no 3 a 3 com a Chapecoense e foi goleado pelo Atlético Piauiense (5 a 1). São três partidas sem vitórias no torneio
Do outro lado, a Juventude-MS já está eliminada, com nove pontos — uma vitória, três empates e cinco derrotas — e uma das piores campanhas da primeira parte da competição. Com a eliminação precoce do Estrela do Norte, os visitantes buscam se livrar da lanterna do Grupo A.
Copa Mundo do Futsal sub-19
De 15 a 21 de setembro, está confirmada a Copa Mundo do Futsal Sub-19 em Blumenau, Santa Catarina.
Palma (Espanha), Atlas (Colômbia), Corinthians (Brasil), NY Ecuador (EUA), Magnus (Brasil), Jaraguá (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Vasco da Gama (Brasil) são algumas das equipes já confirmadas.
Abaixo, como está a classificação do Grupo A do Brasileiro:
