Em novembro de 2023, Francielle conquistou o tricampeonato do Mister Olympia, na categoria Wellness. E vem de uma preparação muito intensa para chegar ao título inédito: “Esta preparação foi bem desafiadora, pois tive apenas quatro meses do Mister Olympia para o Anorld Classic Ohio. É cansativo emendar um campeonato com o outro, mas estou muito feliz, pois o Arnold é um torneio especial para mim e eu queria participar. Agora eu quero o título no profissional".