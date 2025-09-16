NBA: Luka Doncic compra mansão de Sharapova por R$ 125 milhões; veja fotos

A estrela do Los Angeles Lakers, Luka Doncic, comprou uma mansão de luxo em Manhattan Beach, região nobre de Los Angeles, nos Estados Unidos, por R$ 125 milhões. A casa pertencia à ex-tenista russa Maria Sharapova, e tem três andares, cinco quartos, uma piscina e até uma área para boliche em seu interior, com duas pistas.

A compra acontece pouco tempo depois do armador assinar uma extensão contratual com o Lakers de três anos e valor total de US$ 165 milhões (R$ 858 milhões).

Maria Sharapova foi recentemente introduzida no International Tennis Hall of Fame. A ex-tenista russa encerrou sua carreira com 36 títulos de simples, incluindo cinco títulos de Grand Slam, o que lhe permitiu completar o "career Grand Slam" (vitória nos quatro principais torneios), com dois troféus de Roland Garros.

Veja fotos da casa

Nova casa de Luka Doncic, astro do Lakers na NBA (Foto: Reprodução X)

LeBron James ‘manda recado’ a Doncic após renovação

A relação entre LeBron James e Luka Doncic parecia "em cheque", principalmente com o crescimento do "novato" no Los Angeles Lakers. No entanto, o astro de 40 anos ligou para o companheiro após sua renovação de contrato com a franquia da NBA. Apesar da ausência no evento, James fez questão de parabenizar o esloveno pelo novo vínculo firmado.

Segundo informações do jornalista Marc Stein, o contato entre os dois principais jogadores do time aconteceu logo após o anúncio formal da renovação. O novo acordo de Doncic tem duração de três anos e valor total de US$ 165 milhões, com possibilidade de ultrapassar a marca de US$ 400 milhões em extensões futuras.

A ausência de LeBron James foi um dos destaques na coletiva, realizada na sede do Lakers, para anunciar o novo acordo do esloveno, mas perece ter sido "compensada" pela ligação que sucedeu o evento. Além do gerente geral Rob Pelinka, diversos companheiros de equipe, incluindo JJ Redick, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Deandre Ayton, Gabe Vincent e Jaxson Hayes, marcaram presença.