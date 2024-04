Fórmula 1 teve seis pilotos campeões disputando a mesma temporada e agitou fãs

(Foto: Reprodução/Twitter @F1)







Publicada em 10/04/2024 - 19:49 • São Paulo (SP)

Apenas uma vez na história da Fórmula 1 seis campeões mundiais disputaram a mesma temporada, foi em 2012. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Jenson Button eram os corredores com a taça mais importante na galeria participando do campeonato. E o título daquele ano só foi decidido na última corrida, no Brasil.

Um mundial de pilotos com cinco campeões já havia acontecido outras vezes. A primeira foi em 1966, com Jack Brabham, Jim Clark, Phil Hill, Graham Hill e John Surtees. Novamente em 1968, com Denny Hulme no lugar de Phil Hill que estava fora da F1 e depois em 1970, quando Jackie Stewart já era campeão, disputando ao lado de Brabham, Graham Hill, Surtees e Hulme.

Depois de 1970 aconteceu um hiato até 2011, quando cinco pilotos campeões novamente participaram do mundial de Fórmula 1, chegando a seis em 2012, ano em que Raikkonen voltou para o campeonato. Em 2013, Michael Schumacher já não corria mais e os cinco campeões seguiram disputando provas juntos até 2017, quando Button se aposentou.

Schumacher foi o único campeão sem vitórias em 2012

O alemão sete vezes campeão do mundo voltou para a F1 em 2010, após sua primeira aposentadoria que durou três anos, entre 2007 e 2009. Porém, não conseguiu nenhuma vitória e seu único pódio após o retorno foi conquistado em 2012, no GP da Europa, disputado em Valência, com vitória de Alonso e Raikkonen em segundo lugar. Michael Schumacher até fez a pole em Mônaco, mas foi punido e largou em sexto.

Naquela temporada de 2012, Sebastian Vettel foi o recordista de vitórias, com cinco, sendo quatro delas consecutivas na reta final do campeonato. Lewis Hamilton ganhou quatro vezes e quebrou seis, ficando para trás no campeonato. Alonso ganhou três vezes, todas na primeira metade da competição. Mesmo número de Button, já Mark Webber esteve no topo do pódio duas vezes.

Quem também ganhou em 2012 foi Kimi Raikkonen, terceiro colocado do campeonato. Ao lado dele com uma vitória, Nico Rosberg venceu pela primeira vez na categoria e Pastor Maldonado anotou a última vitória da Williams, de maneira surpreendente na Espanha. Nas sete primeiras corridas, foram sete ganhadores diferentes.

Temporada 2012 decidida na última corrida, no Brasil

Sebastian Vettel foi campeão em 2012, faturando seu terceiro título seguido, com apenas 3 pontos de vantagem para Fernando Alonso. Uma vitória na última corrida, no Brasil, teria dado o tri ao espanhol, mas ele ficou em segundo lugar, atrás de Jenson Button enquanto o alemão foi o sexto.

A briga pelo título foi dura ao longo do ano, com a liderança mudando de mãos várias vezes. A McLaren tinha um carro rápido, tanto que venceu sete provas, o problema era a confiabilidade, resultando também em sete quebras. A Lotus de Raikkonen não era um carro bom e seu desempenho terminando com o terceiro lugar do campeonato quebrou a banca e quase levou a equipe à falência.

Alonso foi melhor na primeira parte do campeonato, mas a Ferrari perdeu gás na reta final. Vettel assumiu a liderança faltando quatro corridas para o fim do campeonato, venceu mais uma, na Índia, e administrou nas três provas finais. O espanhol perdeu para o alemão como em 2010 e depois repetiu em 2013, sendo tri-vice para Vettel.