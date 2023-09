Aos final dos 37 minutos, os carros da casa, as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc ocuparam os primeiros lugares, com Fernando alonso fazendo o terceiro melhor tempo. No entanto, Peréz conquistou a primeira colocação com 1m21s540, enquanto o seu colega de equipe Max, estava em terceiro e reclamando do tráfego no segundo setor.