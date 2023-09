O brasileiro Felipe Drugovich foi para as pistas pela primeira vez na carreira, em um carro de Fórmula 1, no Grande Prêmio de Monza. O campeão da Fórmula 2 de 2022 foi contratado pela equipe da Aston Martin como piloto reserva e, neste fim de semana, ganhou a oportunidade de pilotar na primeira sessão de treino livre no lugar de Lance Stroll. Max Vestappen foi o mais rápido.