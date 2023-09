A cobertura de basquete é sempre acompanhada de diferentes estatísticas para medir o desempenho dos jogadores. Um dos termos mais utilizados durante as transmissões das partidas é o triplo-duplo. Mas afinal, o que é isso? Um atleta faz um triplo-duplo quando termina o jogo com ao menos dez execuções em três das cinco principais estatísticas (pontos, assistências, rebotes, tocos e roubos de bola), ou seja, três fundamentos com dígitos duplos.