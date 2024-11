Série de Ayrton Senna: veja onde assistir e detalhes da produção

A série "Senna" estreia nesta sexta-feira (29), no catálogo da Netflix, às 5h (de Brasília). A produção, que conta com locações em diversas partes do mundo e é considerada de primeiro nível, retrata a vida e o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna desde a infância até o acidente fatal, em 1º de maio de 1994.

continua após a publicidade

➡️Veja todos os recordes de Ayrton Senna na Fórmula 1

A série é estrelada pelo ator Gabriel Leone, como Senna, e Matt Mella, como o histórico rival do ex-piloto brasileiro, Alain Prost. Outros personagens de destaque incluem o diretor da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), a namorada de Senna, Xuxa Meneghel (Pamela Tome), e o narrador e amigo do ex-piloto Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A lista do elenco confirma outras figuras da F1 retratadas na série, incluindo os campeões mundiais Niki Lauda, Nelson Piquet, James Hunt, o chefe da Williams, Frank Williams, chefe da Lotus, Peter Warr, o chefe de motores da Honda F1, Osamu Goto, o presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) na época, Jean-Marie Balestre, além do delegado ex-médico da entidade, Sid Watkins, e o fotógrafo Keith Sutton.

continua após a publicidade

A produção foi realizada com o apoio da Senna Brands, empresa da família do piloto, e promete ser um marco na produção nacional, como a primeira dramatização sobre a vida e carreira do ícone do automobilismo.

Matt Mella (Alain Prost) e Gabriel Leone (Ayrton Senna) em ação (Foto: Divulgação/Netflix)

Senna conquistou os títulos mundiais da Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. Coleciona 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole-positions. Morto após um acidente em Ímola, em 1994, deixou um grande legado cultural e é reconhecido como um dos principais ícones da história do esporte.