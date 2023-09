O manifesto do Vasco da Gama contra a ''decisão seletiva e discriminatória'' do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em manter a proibição de acesso ao público em São Januário, foi amparado por Pedrinho nas redes sociais. Ídolo do clube, o ex-jogador demonstrou apoio aos moradores da região e definiu o veredito como ''absurdo''.