Fernando Diniz segue colhendo frutos de seu trabalho no Fluminense. Após a vitória sobre o Olimpia, em Assunção, o técnico fez história ao se tornar o segundo treinador a conseguir levar o clube carioca a uma semifinal de Libertadores. A última vez que o Tricolor carioca chegou nesta fase do torneio foi há 15 anos, na campanha memorável de 2008, quando o time comandado por Renato Gaúcho foi derrotado na final pela LDU. O novo feito do 'Dinizismo' rendeu elogios de André Rizek, jonalista no SporTV.



Para o profissional, Diniz traz um algo novo em seu trabalho, o que o deixa com uma perspectiva de conquistas para o decorrer de sua trajetória enquanto técnico.