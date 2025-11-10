Fora de casa, Suzano derruba invencibilidade do Bauru na Superliga

Esta segunda-feira (10) foi dia de apenas um jogo válido pela Superliga 2025/26. No duelo, correspondente à quarta rodada da categoria masculina, o Suzano derrotou o Sesi Bauru por 3 sets a 1, nas parciais de 25/18, 19/25, 25/20 e 25/20. A grandeza da vitória se dá não somente por ter sido fora de casa, na Arena Paulo Skaf, mas também por ter quebrado a invencibilidade da equipe bauruense na competição.

Guilherme Sabino, oposto do Suzano, foi o maior pontuador da partida, com 25 acertos. Destes, 24 foram de ataque e um de bloqueio. A ótima atuação também rendeu ao atleta o prêmio de melhor jogador do confronto.

Com o resultado, a equipe vencedora chega ao G-4, empatado na terceira posição com o Campinas. Ambos os times somam nove pontos. Já o Bauru perde a primeira na Superliga e ocupa a sétima posição da tabela.

Suzano vence Sesi Bauru pela Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)

Detalhes da partida

O Suzano construiu distância no jogo logo no início, em ótima passagem de Gabriel Pessoa no saque. O Bauru, aguerrido, esboçou uma reação, mas o adversário foi resistente. Com isso, o time visitante venceu a primeira parcial por 25 a 18, em um bloqueio triplo.

No segundo set, o Bauru demonstrou melhora no passe, facilitando os levantamentos e a definição das jogadas. Assim, a equipe foi a primeira a se distanciar no placar. Na reta final, o time da casa abriu vantagem e ganhou por 25 a 19, deixando tudo igual no confronto. Assim como a segunda, a terceira parcial começou equilibrada, mas a boa eficiência dos ataques do Suzano levou a equipe a vencer por 25 a 20.

Já a quarta parcial começou com mais erros e com menos ritmo de ambas as equipes. Precisando da vitória, o Bauru tinha dificuldades na leitura do jogo adversário. Mesmo assim, com ataques mais inteligentes, a equipe encostou no placar, estabelecendo uma diferença de dois pontos. Porém, a atuação não foi suficiente e, após um saque para fora, o Suzano venceu a parcial por 25 a 20, fechando a partida em 3 sets 1 e quebrando a invencibilidade do Bauru.

Próximos compromissos pela Superliga

O Suzano volta à quadra na próxima segunda-feira (17), às 18h30 (de Brasília). A partida é novamente fora de casa, contra o Minas. O Bauru joga no mesmo dia, às 19h (de Brasília), contra o Praia Clube, na Arena Paulo Skaf.