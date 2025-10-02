Pré-temporada do vôlei: Confira os resultados do Carioca, Paulista e Mineiro
Veja os jogos do final de semana
Os campeonatos estaduais de vôlei marcam o início da temporada e servem como uma preparação para a Superliga. O objetivo dos torneios é dar ritmo as equipes e adaptar os atletas recém-chegados aos seus novos elencos. Confira os resultados das primeiras partidas dos campeonatos Carioca, Paulista e Mineiro.
Carioca feminino
No Campeonato Carioca, apenas três equipes estão competindo pelo título: o Fluminense, atual campeão, o Sesc RJ Flamengo, liderado por Bernardinho, e o Tijuca Tênis Clube, time da influenciadora Gabi Gagliassi. Na última segunda-feira (1º), o Tricolor venceu o Tijuca por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/22 e 25/14.
Tabela de jogos
29/09 - Segunda-feira
- 20h - Tijuca 0 x 3 Fluminense, no TTC (25/15, 25/22 e 25/14)
2/10 - Quinta-feira
- 20h - Sesc RJ Flamengo x Tijuca, no TTC
3/10 - Sexta-feira
- 20h - Sesc Flamengo x Fluminense, no TTC
5/10 - Domingo
- 19h30 - Fluminense x Tijuca, na Hebraica
7/10 - Terça-feira
- 19h30 - Tijuca x Sesc RJ Flamengo, no TTC
9/10 - Quinta-feira
- 19h30 - Fluminense x Sesc Flamengo, na Hebraica
13/10 - Segunda-feira (FINAL)
- 19h - 1º colocado x 2º colocado, com mando à definir
Paulista masculino e feminino
O Campeonato Paulista, por sua vez, já está na reta final. O torneio contou com oito equipes que se enfrentaram em turno único. Nesta edição, os quatro melhores times — Sesi Barueri, Sorocaba, Osasco e Barueri — avançaram para as semifinais da competição
- IDA - Sorocaba 0 x 3 Sesi Barueri - última terça-feira (30)
- IDA - Osasco 3 x1 Barueri - última terça-feira (30)
- VOLTA - Sesi Barueri x Sorocaba - sexta-feira (3), às 19h (de Brasília)
- VOLTA - Osasco x Barueri - sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília)
No masculino, falta apenas uma rodada para o fim da fase classificatória, que acontece nesta sexta-feira (3). O topo da tabela está embolado, mas Sesi Bauru, Campinas, Suzano Vôlei e São José são os primeiros colocados, nesta ordem. A última rodada será decisiva para definir quem avança para a semifinal do Campeonato Paulista.
03 de outubro (sexta-feira)
- 19h30 - Mogi x Sesi Bauru
- 19h30 - Campinas x Suzano
- 19h30 - Atibaia x São José
Campeonato Mineiro masculino e feminino
O Campeonato Mineiro masculino também está na reta final. A sétima e última rodada da fase classificatória está marcada para a próxima semana. As semifinais acontecem no dia 11 de outubro, e a grande final será no dia 12. Atualmente, Praia Clube, Minas, Monte Carmelo e JF Vôlei são os primeiros colocados, mas a última rodada ainda pode alterar a tabela.
- Domingo (4), 17h - Cruzeiro x Minas - Riachão, Contagem
- Domingo (4), 20h - JF Vôlei x Montes Claros - Ginásio Municipal, Juiz de Fora
- Segunda (6), 19h - Monte Carmelo x Araguari Vôlei - Camilão, Monte Carmelo
O feminino, por sua vez, começa nesta quinta-feira (2) e já inclui clássicos na lista de jogos do fim de semana. Apenas quatro equipes buscarão o título: Minas, Praia Clube, Mackenzie e Brasília. As equipes vão se enfrentar em turno único, e a melhor campanha será premiada com o troféu do estadual.
2 de outubro (quinta-feira)
- 18h: Minas x Brasília Vôlei
- 20h30: Praia Clube x Mackenzie
3 de outubro (sexta-feira)
- 18h: Minas x Mackenzie
- 20h30: Praia Clube x Brasília
4 de outubro (sábado)
- 15h: Brasília x Mackenzie
- 17h30: Praia Clube x Minas
