Pré-temporada do vôlei: Confira os resultados do Carioca, Paulista e Mineiro

Os campeonatos estaduais de vôlei marcam o início da temporada e servem como uma preparação para a Superliga. O objetivo dos torneios é dar ritmo as equipes e adaptar os atletas recém-chegados aos seus novos elencos. Confira os resultados das primeiras partidas dos campeonatos Carioca, Paulista e Mineiro.

Carioca feminino

No Campeonato Carioca, apenas três equipes estão competindo pelo título: o Fluminense, atual campeão, o Sesc RJ Flamengo, liderado por Bernardinho, e o Tijuca Tênis Clube, time da influenciadora Gabi Gagliassi. Na última segunda-feira (1º), o Tricolor venceu o Tijuca por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/22 e 25/14.

Tabela de jogos

29/09 - Segunda-feira

20h - Tijuca 0 x 3 Fluminense, no TTC (25/15, 25/22 e 25/14)

2/10 - Quinta-feira

20h - Sesc RJ Flamengo x Tijuca, no TTC

3/10 - Sexta-feira

20h - Sesc Flamengo x Fluminense, no TTC

5/10 - Domingo

19h30 - Fluminense x Tijuca, na Hebraica

7/10 - Terça-feira

19h30 - Tijuca x Sesc RJ Flamengo, no TTC

9/10 - Quinta-feira

19h30 - Fluminense x Sesc Flamengo, na Hebraica

13/10 - Segunda-feira (FINAL)

19h - 1º colocado x 2º colocado, com mando à definir

Paulista masculino e feminino

O Campeonato Paulista, por sua vez, já está na reta final. O torneio contou com oito equipes que se enfrentaram em turno único. Nesta edição, os quatro melhores times — Sesi Barueri, Sorocaba, Osasco e Barueri — avançaram para as semifinais da competição

IDA - Sorocaba 0 x 3 Sesi Barueri - última terça-feira (30)

IDA - Osasco 3 x1 Barueri - última terça-feira (30)

VOLTA - Sesi Barueri x Sorocaba - sexta-feira (3), às 19h (de Brasília)

VOLTA - Osasco x Barueri - sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília)

No masculino, falta apenas uma rodada para o fim da fase classificatória, que acontece nesta sexta-feira (3). O topo da tabela está embolado, mas Sesi Bauru, Campinas, Suzano Vôlei e São José são os primeiros colocados, nesta ordem. A última rodada será decisiva para definir quem avança para a semifinal do Campeonato Paulista.

03 de outubro (sexta-feira)

19h30 - Mogi x Sesi Bauru

19h30 - Campinas x Suzano

19h30 - Atibaia x São José

Giovana foi campeã da Superliga com o Osasco na última temporada (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Campeonato Mineiro masculino e feminino

O Campeonato Mineiro masculino também está na reta final. A sétima e última rodada da fase classificatória está marcada para a próxima semana. As semifinais acontecem no dia 11 de outubro, e a grande final será no dia 12. Atualmente, Praia Clube, Minas, Monte Carmelo e JF Vôlei são os primeiros colocados, mas a última rodada ainda pode alterar a tabela.

Domingo (4), 17h - Cruzeiro x Minas - Riachão, Contagem

Domingo (4), 20h - JF Vôlei x Montes Claros - Ginásio Municipal, Juiz de Fora

Segunda (6), 19h - Monte Carmelo x Araguari Vôlei - Camilão, Monte Carmelo

O feminino, por sua vez, começa nesta quinta-feira (2) e já inclui clássicos na lista de jogos do fim de semana. Apenas quatro equipes buscarão o título: Minas, Praia Clube, Mackenzie e Brasília. As equipes vão se enfrentar em turno único, e a melhor campanha será premiada com o troféu do estadual.

2 de outubro (quinta-feira)

18h: Minas x Brasília Vôlei

20h30: Praia Clube x Mackenzie

3 de outubro (sexta-feira)

18h: Minas x Mackenzie

20h30: Praia Clube x Brasília

4 de outubro (sábado)