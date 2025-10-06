Minas atropela rival e conquista 10º título Mineiro de vôlei feminino

O Gerdau Minas venceu o rival Praia Clube no último sábado (4) por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/12 e 25/17, e conquistou seu décimo título do Campeonato Mineiro de vôlei feminino. O Brasília terminou em terceiro lugar após vencer o Mackenzie por 3 sets a 0 (25/19, 25/19 e 26/24).

O Minas iniciou a partida com Julia Nowicka (levantadora), Amanda, Hilary Johnson, Glayce, Thaísa, Julia Kudiess e Larissa (líbero). As jogadoras Pri Daroit e Ana Rüdiger entraram ao longo do confronto.

Do outro lado da rede, o Praia começou com Macris, Morghan Fingall, Caffrey, Michelle, Milka, Adenízia e Natinha (líbero). O técnico Rui Moreira realizou mais trocas, colocando Maria Koleva, Monique, Milla e Suelen, na tentativa de parar o Minas.

Agora, as equipes miram suas forças para a Superliga, que começa no final de outubro. O Praia Clube enfrenta o Brasília na abertura da competição, no dia 20 de outubro, enquanto Minas e Mackenzie jogam no dia seguinte, 21 de outubro, em Belo Horizonte.

Julia Kudiess fala sobre condição física

A central da Seleção Brasileira, Júlia Kudiess, foi poupada pelo técnico do Minas na primeira partida do estadual, mas retornou ao time titular no confronto contra o rival. A jogadora abriu o jogo sobre sua condição física, que foi desgastante nos últimos meses, já que enquanto suas colegas de equipe estavam de férias, ela defendia a camisa do Brasil na Liga das Nações e no Mundial.

— Eu estou muito bem, me sentindo muito bem. É claro que nos primeiros dias que eu voltei, eu estava sem ritmo, mas essa semana foi o suficiente para eu readquirir o ritmo. É uma forma completamente diferente de trabalhar, mas eu tenho certeza que com entrega e vontade vai dar certo. Estou muito feliz de trabalhar com essas meninas. É um time completamente diferente, mas a gente tem uma energia muito boa dentro de quadra — comentou Júlia.

A central foi a maior bloqueadora da VNL 2025 e igualou o recorde de bloqueios em uma única edição da competição, que pertencia à ex-jogadora da Seleção Carol, com 63 pontos neste fundamento.