Definida a final do Paulista feminino de vôlei: veja datas e horários

A final do Campeonato Paulista feminino de vôlei está definida. Sesi-Bauru e Paulistano Barueri disputam o título estadual com jogos em ida e volta, sendo o primeiro nesta quarta-feira (8), às 20h30, em Barueri, e o segundo no sábado seguinte (11), às 21h30, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru.

O Sesi terminou a fase classificatória na liderança, com 20 pontos e 100% de aproveitamento. Na semifinal, a equipe venceu os dois jogos da série contra o Renasce Sorocaba e garantiu a vaga.

O Barueri, por sua vez, encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com 16 pontos. Na semifinal, o time perdeu o jogo de ida contra o atual campeão, Osasco, por 3 sets a 1, mas conseguiu levar a série para o golden set, vencendo as favoritas por 27 a 25.

Foto: Reprodução Instagram Sesi-Bauru

