menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Definida a final do Paulista feminino de vôlei: veja datas e horários

A final terá transmissão do Sportv

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
13:44
Atualizado há 0 minutos
Reprodução Instagram Sesi-Bauru
imagem cameraReprodução Instagram Sesi-Bauru
  • Matéria
  • Mais Notícias

A final do Campeonato Paulista feminino de vôlei está definida. Sesi-Bauru e Paulistano Barueri disputam o título estadual com jogos em ida e volta, sendo o primeiro nesta quarta-feira (8), às 20h30, em Barueri, e o segundo no sábado seguinte (11), às 21h30, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru.

continua após a publicidade

➡️Mogi x Franca: horário e onde assistir a final do Paulista de basquete

O Sesi terminou a fase classificatória na liderança, com 20 pontos e 100% de aproveitamento. Na semifinal, a equipe venceu os dois jogos da série contra o Renasce Sorocaba e garantiu a vaga.

O Barueri, por sua vez, encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com 16 pontos. Na semifinal, o time perdeu o jogo de ida contra o atual campeão, Osasco, por 3 sets a 1, mas conseguiu levar a série para o golden set, vencendo as favoritas por 27 a 25.

continua após a publicidade
Foto: Reprodução Instagram Sesi-Bauru
Foto: Reprodução Instagram Sesi-Bauru

Campeonato Mineiro

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Sesi terminou a fase classificatória na liderança, com 20 pontos e 100% de aproveitamento. Na semifinal, a equipe venceu os dois jogos da série contra o Renasce Sorocaba e garantiu a vaga.

O Barueri, por sua vez, encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com 16 pontos. Na semifinal, o time perdeu o jogo de ida contra o atual campeão, Osasco, por 3 sets a 1, mas conseguiu levar a série para o golden set, vencendo as favoritas por 27 a 25.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias