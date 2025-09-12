Flavia Saraiva assume namoro com filho de ídolo de clube gigante da Série A

A medalhista olímpica Flavia Saraiva assumiu o namoro com Tulinho, influenciador digital e filho de Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Os dois foram vistos juntos no festival "The Town", no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O relacionamento foi confirmado à revista "Quem", para qual o casal posou para fotos. Anteriormente, Tulinho comentou em postagens da ginasta nas redes sociais. O influenciador soma quase 1 milhão de seguidores em uma rede social. Ele produz conteúdos sobre futebol.

Túlio Humberto Pereira Costa Filho é filho de Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo (Foto: Reprodução / Instagram @tulinho)

A atleta e o influenciador digital já estão trocando emojis nas redes sociais há um tempo. Tulinho é figurinha marcada nos comentários das publicações da ginasta de 25 anos.

Flavia Saraiva foi medalhista de bronze na disputa por equipes da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

Flavia Saraiva brilhou no Brasileiro de Ginástica

Flávia Saraiva, do Flamengo, brilhou na trave e conquistou a medalha de ouro com uma nota de 13.600. A ginasta, que não competia desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde conquistou medalha de bronze por equipes, escolheu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025 para marcar o retorno e agitou o Geraldão (Ginásio Geraldo Magalhães).

Após ter dito que gostaria apenas de competir na trave e no solo no Brasileiro e no Mundial, que terá início em Jacarta, Indonésia, no próximo mês, a carioca decidiu participar do Brasileiro apenas na trave, aparelho no qual levou bronze no Mundial de 2023.

Pódio da Trave

🥇Flávia Saraiva

🥈Gabriela Barbosa

🥉Júlia Soares