Brasil fatura mais seis medalhas no Mundial de Atletismo Paralímpico

O Brasil conquistou mais seis medalhas no segundo dia do Mundial de Atletismo Paralímpico, neste domingo (28), disputado em Nova Déli, na Índia. Destaque para a dobradinha na prova dos 100m T37 (paralisados cerebrais): ouro para Ricardo Mendonça e prata para Christian Gabriel. Somando o primeiro dia, já são dez pódios brasileiros: três ouros, cinco pratas e dois bronzes.

Bronze para Kesley Teodoro

O rondoniense Kesley Teodoro conseguiu sua primeira medalha em Mundiais ao ficar com o bronze na final dos 100m T12 (deficiência visual) em Nova Déli. Ele fez o tempo de 11s04 e foi superado pelo japonês Ryutaro Kano, que correu em 11s01, e pelo norueguês Salum Ageze Kashafali, vencedor com 10s42, novo recorde mundial da prova.

Kesley Teodoro em ação no Mundial de Atletismo Paralímpico (Foto: Cris Mattos / CPB)

Prata para Rayane Soares

A maranhense Rayane Soares conquistou sua sétima medalha em Mundiais ao terminar a prova dos 100m T13 (deficiência visual) na segunda colocação, com 12s07, sendo superada somente pela irlandesa Orla Comerford, que completou em 11s88. A norte-americana Kym Crosby finalizou o pódio, com 12s41.

Porta-bandeira do Brasil na competição na Índia, Rayane era a atual recordista mundial da prova, com 11s66. Em Nova Déli, ela ainda compete as provas dos 200m e 400m, na qual é a atual campeã paralímpica.

Rayane Soares celebra vitória no Mundial de Atletismo Paralímpico com a bandeira (Foto: Cris Mattos / CPB)

Prata para João Matos Cunha

O fluminense João Matos Cunha, estreante em Mundiais e o mais jovem da delegação brasileira que compete em Nova Déli, com 17 anos e dez meses, foi medalhista de prata na prova dos 400m da classe T72 (que disputam a petra). O brasileiro completou a prova em 1min07s23 e ficou atrás somente do italiano Carlo Fabio Calcagni, que fez 59s91. O polonês Piotr Siejwa completou o pódio, com 1min14s40.

João Matos estende bandeira do Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico (Foto: Cris Mattos / CPB)

Dobradinha de Ricardo Mendonça e Christian Gabriel

O Brasil conquistou seu primeiro pódio duplo no Mundial de Nova Déli na prova dos 100m T37 (paralisados cerebrais) com o ouro do fluminense Ricardo Mendonça, que fez 11s16, e a prata do paulista Christian Gabriel, que completou em 11s23 e cravou sua melhor marca pessoal na prova. O indonésio Saptoyogo Purnomo finalizou a prova em terceiro, com 11s29.

Com o título, Ricardo se torna tricampeão mundial após as vitórias na mesma disputa em Kobe 2024 e Paris 2023.

Ricardo Mendonça e Christian Gabriel após dobradinha no Mundial de Atletismo Paralímpico (Foto: Cris Mattos / CPB)

Bronze para Edileusa dos Santos

Outra brasileira envolvida em finais nesta manhã do Brasil, a paranaense Edileusa dos Santos havia terminado na quarta colocação dos 400m T72 (também petra), com a marca de 1min22s68. A vencedora da disputa foi a polonesa Magdalena Andruszkiewicz, que fez a distância em 1min13s98.

Porém, após o término da prova, a espanhola Judith Vila, que havia ficado com o bronze na disputa, foi desclassificada por ter invadido a raia ao lado. Com isso, a brasileira herdou a medalha da europeia em sua estreia em Mundiais.