Victor Wembanyama, o astro do San Antonio Spurs e Novato do Ano da NBA na temporada 2023/24, continua a surpreender e a expandir seus horizontes para muito além das quadras de basquete. O francês de 2,21 metros fez sua estreia como dublador na aclamada série de animação "Futurama", antes do início da temporada 2024/25 da maior liga de basquete do mundo.

Wembanyama emprestou sua voz a uma versão alienígena de si mesmo, um jogador de basquete de proporções extraterrestres. A participação especial, que já está dando o que falar nas redes sociais, mostra o personagem do jogador de 2,21 metros interagindo com os icônicos protagonistas da série, Fry, Leela e Bender.

Offseason movimentada de Wemby

Treinamento com lendas: Buscando aprimorar ainda mais seu jogo, Wembanyama treinou com dois dos maiores pivôs da história da NBA: Hakeem Olajuwon, com quem aperfeiçoou seu jogo de pés e movimentos no post baixo, e Kevin Garnett, conhecido por sua intensidade e versatilidade.

Imersão na cultura oriental: Em uma viagem à China, o jogador passou um tempo em um Templo Shaolin, onde participou de treinamentos e buscou aprimorar sua disciplina mental e física.

Wemby ‘cria’ torcida organizada do Spurs na NBA

Presença confirmada nos jogos de futebol, as torcidas organizadas poderão ser acompanhadas também na NBA durante a próxima temporada. O primeiro time a aderir essa novidade será o San Antonio Spurs a partir de uma ideia de Victor Wembanyama, que cresceu acompanhando o Paris Saint-Germain. Segundo a franquia texana, o pivô francês ainda participará do processo de formação desse grupo de torcedores.

A ideia principal é criar um setor no Frost Bank Center para que essa "torcida organizada" agite as arquibancadas em apoio ao time em todos os jogos de casa. Para isso ser concretizado, o Spurs irá realizar uma "peneira" com os fãs para selecionar os mais apaixonados e animados. Além disso, será pedido um custo de adesão de US$ 999, que inclui benefícios exclusivos para esses torcedores, como descontos e ativações - quase como um projeto de sócio torcedor do futebol.

Com os fãs selecionados, o espaço marcado contará com instrumentos de percussão, muito vistos nos ginásios de futebol, assim como bandeiras e cânticos. O grupo, no entanto, precisará ter compromisso com o Spurs ao comparecer a, no mínimo, 75% dos jogos em casa durante toda a próxima temporada da NBA.