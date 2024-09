Botafogo, Flamengo e Vasco disputarão torneio de abertura do NBB

A competição preenche o calendário de pré-temporada da NBB (Foto: Divulgação)







Publicada em 25/09/2024 - 18:37

A NBB 2024/25 terá uma novidade para o calendário das equipes. Entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o Torneio de Abertura NBB reunirá seis times na final de preparação para campeonato, que começa no dia 12 do próximo mês. Todos os jogos terão transmissão do Youtube.

O torneio terá presença de quatro times: Flamengo, Botafogo Basquete, Brasília — Grupo A — R10 Score Vasco da Gama, KTO Minas e Caxias do Sul Basquete — Grupo B.

Os seis times irão se enfrentar em seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada lado avançam para disputa da semifinal no formato: 1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA. Enquanto isso, os dois terceiros jogam duas vezes entre si (3ºA x 3ºB) nos dias do calendário reservado para os jogos pelas semifinais e da decisão para definir quem será o 5º colocado, valendo o saldo de pontos entre os confrontos. Desta forma, todos os times vão jogar pelo menos quatro partidas no Torneio de Abertura NBB.

A competição preenche o calendário de pré-temporada de todos os participantes do NBB, já que Fortaleza BC/CFO, Unifacisa, Pato Basquete e União Corinthians vão participar do Interligas Adulto, que acontece entre os dias 25 e 29 de setembro, em Corrientes, na Argentina.

Ginásio Nilson Nelson será sede do Torneio de Abertura da temporada do NBB (Foto: Matheus Martins Maranhão)

Saiba de todos os detalhes do calendário, abaixo:

Calendário do Torneio de Abertura NBB

29/09 (Domingo)

11h — Brasília x Flamengo

13h15 — KTO Minas x Caxias do Sul Basquete

30/09 (Segunda-feira)

17h30 — Caxias do Sul Basquete x R10 Score Vasco da Gama

19h45 — Flamengo x Botafogo

01/10 (Terça-feira)

17h30 — R10 Score Vasco da Gama x KTO Minas

19h45 — Botafogo x Brasília

03/10 (Quinta-feira)

15h15 — 3º de A x 3º de B

17h30 — 1º de A x 2º de B — Semifinal 1

19h45 — 1º de B x 2º de A — Semifinal 2

04/10 (Sexta-feira)

15h15 — 3º de A x 3º de B — Disputa do quinto lugar

17h30 — Perdedores das semifinais — Disputa de terceiro lugar

19h45 — Vencedores das semifinais — Final