12/09/2024 • Rio de Janeiro (RJ)

Entre os maiores da história. Ídolo do basquete do Flamengo, Olivinha será homenageado com um busto no museu do clube ao lado dos craques campeões mundiais pelo time em 1981. Bicampeão mundial de basquete pelo Rubro-Negro, o "Deus da raça" será o primeiro atleta fora do futebol a receber a honraria.

O Museu Flamengo, reinaugurado em 2023, conta com diversas homenagens a grandes nomes da história do clube. Entre camisas históricas e troféus, o acervo conta com bustos de alguns nomes da geração histórica campeã mundial de 1981, como: Júnior, Leandro, Andrade, Adílio, Nunes, Mozer e Raul. O grande craque e referência, Zico, possui uma estátua em tamanho real na entrada do local.

A história de Olivinha se confunde com a do basquete do Flamengo. O ala-pivô vestiu as cores do Flamengo por 12 anos e acumulou uma série de títulos e recordes no NBB. Aos 41 anos, o ex-atleta encerrou sua carreira após a temporada de 2024 - quando o time carioca ficou em segundo lugar, após perder para o Franca em uma série de quatro jogos.

Ao longo de sua trajetória, Olivinha participou de todas as 16 edições do NBB. Na liga, o ala-pivô se colocou entre os maiores pontuadores da história, com 7 mil pontos. Além disso, ficou a quatro rebotes de bater a marca de 4 mil, estatística em que o ex-jogador é o primeiro da lista. Com 564 partidas, é o jogador que mais vezes entrou em quadra no NBB.