Ex-Seleção Brasileira de vôlei masculino anuncia aposentadoria

Nesta terça-feira (7), Gustavo Bonatto, o "Gustavão", anunciou sua aposentadoria do vôlei, após mais de 25 anos de carreira, por meio de uma publicação nas redes sociais. O central tem 39 anos de idade e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta em 2014, no comando do técnico Bernardinho.

O último clube de Gustavão no Brasil foi o Joinville, de Santa Catarina. Além disso, teve passagens pelo Minas Tênis Clube, Sesc RJ, Sesi-SP, Campinas, Unisul e UCS, de Caxias do Sul (RS), cidade onde nasceu. No exterior, o atleta de 2,15 cm teve passagens por times da Argentina, da Bélgica e da Grécia.

Gustavão anunciou a aposentadoria do vôlei (Foto: Reprodução/ Instagram)

Despedida de Gustavão nas redes sociais:

Na publicação nas redes sociais anunciando a aposentadoria, Gustavão se mostrou emocionado com esse momento.

— Depois de mais de 25 anos dedicados ao voleibol profissional, chegou o momento de encerrar esse ciclo tão importante da minha vida. Não é fácil encontrar palavras para resumir tudo o que vivi, aprendi e construí ao longo dessa jornada. Foram anos de suor, entrega, superações, vitórias e também derrotas – cada uma delas me moldando como atleta e, principalmente, como ser humano — expressou o atleta.

— Encerrar essa etapa é doloroso, sim, mas também é um ato de coragem e gratidão. Saio com o coração tranquilo, a sensação de missão cumprida e a certeza de que dei tudo de mim em cada saque, cada bloqueio, cada ponto — continuou Gustavão.

O jogador ainda se declarou ao vôlei e pontuou a importância do esporte na vida dele.

— O voleibol foi minha escola, meu lar, meu maior desafio e a maior paixão da minha vida por décadas. Agradeço profundamente a cada treinador, companheiro de equipe, membro da comissão técnica, dirigente, torcedor e jornalista que cruzou meu caminho. E, claro, à minha família – meu alicerce em cada fase dessa caminhada — escreveu o central.

— Obrigado, vôlei. Você sempre será parte de quem eu sou — concluiu Gustavão.

Nos comentários, nomes como Murilo, ex-líbero da Seleção Brasileira, e outros grandes atletas e ex-atletas do voleibol brasileiro parabenizaram Gustavão pela carreira e desejaram sorte na nova fase.

