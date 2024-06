Flamengo se recupera da primeira partida e vence o Franca pelo Jogo 2 das Finais do NBB

Flamengo e Franca fazem a grande final do NBB (Foto: Celio Messias / LNB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 21:36 • São Paulo (SP)

O Flamengo venceu o Franca por 76 a 68 pelo segundo jogo das finais do NBB, nesta quinta-feira (6), no Ginásio Pedrocão, em São Paulo. Com 23 pontos, Guilherme Deodato foi o cestinha da partida e o grande destaque da vitória Rubro-Negra, fora de casa.

A terceira partida da grande decisão do Novo Basquete Brasil será no sábado (8), também no Ginásio Pedrocão. A série é uma melhor de cinco e o Flamengo tem a vantagem de decidir em casa, já que fez a melhor campanha. Com a série em 1 a 1, a final vai voltar para o Rio de Janeiro.

COMO FOI A PARTIDA? 🏀

A partida do Flamengo começou com tudo e conseguiram abrir uma larga vantagem de 12 pontos e pendurar as principais peças do Franca com faltas. Mas a grande diferença do time Rubro-Negro foi caindo e o time paulista foi para o segundo período perdendo por apenas sete pontos.

Na segunda parcial o Flamengo conseguiu se reencontrar na partida, mas o Franca seguiu na partida. Mesmo comentendo mais faltas, o Flabasquete conseguiu se manter na frente e venceu o quarto por um ponto.

(Foto: Celio Messias / LNB)

Depois do intervalo, o Franca ameaçou a liderança do Flamengo, ficando atrás por apenas quatro pontos, mas o Rubro-Negro carioca voltou com a mão quente no último período e com uma sequência de cinco bolas de três seguidas, o time de Guilherme Deodato conseguiu abrir no placar novamente e venceu fora de casa.