Lenda do basquete brasileiro recebe justa homenagem após término do NBB

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 19/06/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2023-24 foi marcado por homenagens. Um dos homenageados foi Olivinha, do Flamengo, que anunciou a aposentadoria das quadras após 16 temporadas na ativa. O seu nome, inclusive, agora será do troféu de melhor reboteiro da competição.

Apesar do vice-campeonato, Olivinha pode dizer que teve uma carreira vitoriosa no basquete brasileiro. Afinal, conquistou oito títulos da competição (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21).

- É uma honra gigantesca para mim. Sinceramente, fui pego de surpresa, estava sentadinho, falaram meu nome, me chamaram no palco para homenagear o Paranhos (reboteiro da temporada), então, sem dúvida nenhuma, que é uma surpresa muito boa para mim, uma homenagem muito bacana que a Liga fez colocando o meu nome no troféu e eu fico muito feliz por essa homenagem e feliz por ter o Paranhos nessa temporada pegando muitos rebotes - disse o pivô.

Alexandre Paranhos, do Minas Tênis Clube, foi o primeiro vencedor do troféu com uma média de 7,38 rebotes por partida.

A final também contou com a entrega de vários prêmios, como o de MVP da temporada, que foi para Lucas Dias, do Sesi Franca. O pivô obteve médias de 18,2 pontos e 6,4 rebotes por jogo nesta edição do Novo Basquete Brasil.

(Foto: Marcos Limonti)

- Fico muito feliz com essa conquista. Isso mostra que estamos indo para o caminho certo. A temporada foi muito desgastante, conseguimos fechar com chave de ouro, eu sendo MVP das Finais, MVP do Jogo das Estrelas, agora MVP da temporada - disse o craque, que ainda marcou presença no quinteto ideal da temporada.