O Flamengo confirmou a renovação do contrato com o canoísta Isaquias Queiroz, um dos maiores nomes do esporte olímpico brasileiro, até 2028. O anúncio foi feito pelo diretor de esportes olímpicos do clube, Marcus Vinícius Simões Freire, durante o CBC & Clubes Expo, evento realizado em Campinas (SP).

continua após a publicidade

➡️ Bia Souza detalha vida de celebridade após ouro em Paris: ‘É uma loucura’

Isaquias, que conquistou a medalha de prata no C1 1.000m nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, é o quinto atleta do Flamengo a renovar após os Jogos, juntando-se a Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva (ginástica), além de Rafaela Silva (judô). Com isso, todos os seis medalhistas olímpicos do clube em Paris estão com seus vínculos renovados.

Isaquias Queiroz, que integra o Flamengo desde 2019, é um dos maiores canoístas da história do Brasil. Além da prata em Paris, ele foi campeão olímpico no C1 1.000m em Tóquio 2021 e conquistou três medalhas na Rio 2016: duas pratas (C1 1.000m e C2 1.000m) e um bronze (C1 200m). O atleta destacou a importância do suporte que o clube.

continua após a publicidade

— Uma situação que já conversamos é sobre eu ter o apoio do Comitê Olímpico e do Flamengo também, independentemente do resultado no Mundial, sem colocar essa responsabilidade para esse ano. Isso dá uma tranquilidade a mais, assim como a renovação com o Flamengo, para eu seguir treinando sem me preocupar em chegar no Mundial e ganhar. Claro que vou trabalhar para isso e sempre quero conquistar minhas medalhas, mas saber que tenho esse apoio independentemente do resultado é importante — afirmou o canoísta.

Isaquias Queiroz sendo homenageado pelo Flamengo (Foto: Gilvan De Souza / Flamengo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Estou muito feliz, agradeço ao Flamengo por acreditar no meu potencial novamente. Meu objetivo é ir para Los Angeles 2028 brigar por medalha, já voltei a treinar, estou em forma e me dedicando bastante. Quero muito chegar aos Jogos Olímpicos representando o Flamengo e toda a Nação Rubro-Negra, que me trate de forma especial. Fico muito feliz quando recebo o carinho dos rubro-negros na rua. Com fé em Deus, estou com o Flamengo até 2028 para buscar a sexta, quem sabe a sétima, medalha olímpica — finalizou.

continua após a publicidade

Agora, o foco do canoísta é o Campeonato Mundial de Canoagem, que ocorrerá em Milão, entre 20 e 24 de agosto.