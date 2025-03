Bia Souza detalha vida de celebridade após ouro em Paris: ‘É uma loucura’

A judoca brasileira Beatriz Souza é a atual campeã olímpica na categoria +78kg. Ela subiu no lugar mais alto do pódio logo na primeira participação em Jogos da carreira.

continua após a publicidade

Ela sempre disputou a vaga olímpica da categoria com a ex-atleta e agora técnica do Pinheiros Maria Suelen Altheman.

Ainda jovem, aos 23 anos, ficou muito perto da vaga em Tóquio. Tanto Bia quanto Maria Suelen foram bronze no Mundial de 2021, mas a vencedora da corrida foi a veterana, que se aposentou após a Olimpíada.

Bia já era medalhista mundial antes de ser campeã no maior evento esportivo do mundo. Ela acumula seis medalhas na competição, além de 12 em Grand Slam e duas no Pan-Americano. Em Paris, também levou o bronze na disputa por equipes com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neste ano, deve disputar apenas as competições que distribuem mais pontos para o ranking. A prioridade será o Mundial, que será em junho, na Hungria. Bia lidera o ranking da sua categoria com 5430 pontos, seguida de perto pela israelense Raz Hershko.

-O principal objetivo é concluir o ano mais inteira possível. Ir tratando as lesões e tendo mais cuidado nos treinos. Focar nas estratégias, afinal Los Angeles é só em 2028 e tem muita água pra rolar até lá. Vamos trabalhando com muita inteligência nesse planejamento. O foco é o Mundial e vamos trabalhando a estratégia e o planejamento. Vamos fazer um excelente ciclo - ressaltou a judoca do Pinheiros.

continua após a publicidade

Bia Souza e Raz Hershko, de Israel, lideram o ranking mundial da categoria +78kg no Judô. (Foto: Juliana Yamaoka/Lance)

Bia também afirmou que sabe da responsabilidade de defender o título olímpico em Los Angeles e ressaltou o período de mudanças no judô mundial.

-Eu sou uma das mais estudadas com certeza, mas temos muitas meninas novas chegando. É um período de transição. Então, não sou a única a ser estudada - afirmou Bia em entrevista coletiva no clube Pinheiros.

A amizade com a vice-campeã olímpica:

Ao longo desta semana, os judocas do Pinheiros estão treinando com alguns integrantes da Seleção de Israel. Bia tem uma amizade fora dos tatames com a vice-campeã olímpica Raz Hershko.

-A gente vem construindo tudo na base do respeito mesmo sendo adversária. Temos grandes histórias para construir. Sempre nos enfrentamos, então nos conhecemos há anos. Então, não precisa criar esse clima de rivalidade no tatame. Aqui é treino e sabemos o que precisa ser feito quando está na competição. A amizade e o respeito continuam intactos. E aquela cena do pódio, que ela mandou eu sorrir. Estava passando um filme na minha cabeça e comecei a olhar pela primeira vez para o público no ginásio. Uma energia muito grande e todo mundo cantando. Pensei na menina que começou em Peruíbe aos sete anos de idade - ressaltou Bia.

Pela primeira vez no Brasil, a israelense também falou sobre esse reencontro.

-É incrível estar aqui treinando com os melhores e ela é a melhor, é a campeã Olímpica da categoria. Ela sempre está com o sorriso no rosto. É a primeira vez que fazemos um camping de treinamento juntas, até mesmo antes das Olimpíadas não tínhamos feito. Então, é uma boa experiência, uma ótima atmosfera, estou gostando muito- comentou Raz.

Vida de celebridade:

Antes dos Jogos Olímpicos de Paris, Bia Souza tinha 13 mil seguidores no Instagram. Com a medalha de ouro, o perfil na rede social acumulou 2,5 milhão de seguidores. Atualmente, são quase 3 milhões de fãs na internet.

-Tenho uma equipe de assessoria maravilhosa. Temos um troca com o meu técnico Leandro Guilheiro. Ele entende esse momento pós-medalha olímpica e o que é trabalhar em conjunto com patrocinadores, eventos e palestras. Ele passou por isso e entende como funciona. Tem uma visão mais aberta. Conseguimos alinhar tudo nos dias e horários para intercalar o descanso - explicou a atleta.

Com o aumento da visibilidade, Bia Souza também teve de lidar com a fama nos momentos de lazer com a família.

-O que mudou foi a correria do dia a dia. Quando eu achava que não dava para ficar mais corrido, ficou. É uma mudança divertida. Gosto de encontrar as pessoas na rua. Antes, chegava em um restaurante e ficava quietinha. Agora, falo com todo mundo. Eu adoro falar com as crianças. Fico feliz quando elas falam que começaram no judô depois de me ver na Olimpíada. Eu fico com o coração quentinho. É uma loucura - concluiu a campeã olímpica.

➡️Stephen Curry aceita oferta e vai atuar fora do Golden State Warriors; entenda