Fisiculturista brasileira conquista primeiro lugar no Pittsburgh Pro

A brasileira Valquiria Lopes conquistou o primeiro lugar na categoria Wellness em Pittsburgh Pro neste domingo (11). O mundial de fisiculturismo aconteceu no Centro de Convenções David L. Lawrence, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e contou com a presença de mais três representantes do Brasil.

Wellness

Após receber o prêmio de primeiro lugar, Valquiria comentou sobre as dificuldades que enfrentou durante o tempo de preparação e se emocionou com a conquista. Sua apresentação individual mostrou todo o potencial da fisiculturista e confirmou o favoritismo. Em segundo lugar ficou Rayane Fogal e Leonida Leo terminou em terceiro.

Valquiria durante a premiação no Pittsburgh Pro (Foto: Reprodução Instagram)

Women's Physique

Natalia Abraham Coelho ficou em primeiro lugar no campeonato mundial e fez uma de suas melhores apresentações na carreira. Rachel Daniels e Sheronica Henton fecharam o pódio.

Figure

Manuella Lima foi a representante brasileira, mas não conseguiu ficar entre as primeiras colocações. Porém, sua participação em Pittsburgh pode abrir portas para outra categoria, já que a fisiculturista mostrou potencial para subir para a Woman's Physique, caso queira. A atleta pode trabalhar o ganho de massa e aumentar o volume de massa corporal, e sua genética é favorável para a evolução. O primeiro lugar ficou com Lola Montez, seguida por Natalia Soltero e Lena Ramsteiner.

Bikini

A última categoria apresentada foi a Bikini, na qual Aimme Delgado, Ashlyn Little e Maureen Blanquisco ocuparam as primeiras colocações.

