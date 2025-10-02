Final do torneio de abertura do NBB está definida; confira

Em partida disputada ponto a ponto, até o último segundo, o KTO Minas garantiu a classificação para a grande final do torneio de abertura do NBB. A equipe venceu o Brasília por 81 a 76, e encara o Flamengo na grande decisão do torneio preparatório para a temporada 2025/26.

A partida se desenhou como um duelo estratégico desde o início. A equipe mineira construiu uma boa vantagem nos dois primeiros tempos e conseguiu abrir uma distância de oito pontos, chegando ao intervalo com o placar de 45 a 37. No entanto, o Brasília não facilitou a vida do adversário e, com uma performance consistente no terceiro quarto, buscou reduzir a desvantagem no placar.

No período decisivo, a equipe do Brasília chegou a ter apenas dois pontos de desvantagem em relação ao KTO Minas. Porém a equipe mineira soube aproveitar as oportunidades no último quarto e garantiu a classificação para a grande final com o placar de 81 a 76.

Atual campeão da competição, o KTO Minas defende o bicampeonato contra o Flamengo na grande final do torneio de abertura do NBB. As equipes usam a competição como preparação para a temporada 2024/25 do NBB.

Relembre a trajetória de Minas e Flamengo no torneio de abertura do NBB

Com duas vitórias em dois jogos disputados, o Flamengo completou a fase de grupos com campanha perfeita. Na semifinal, o rubro-negro venceu o Unión Sante Fé, da Argentina. Esta sequência positiva demonstra a boa preparação da equipe para os desafios da temporada.

Por outro lado, o KTO Minas também venceu as duas partidas contra Caxias e Botafogo com facilidade, e terminou na liderança do Grupo A garantindo 100% de aproveitamento. As duas equipes chegam motivadas para a grande decisão do torneio.