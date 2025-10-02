Flamengo elimina time argentino e vai à final do Torneio de Abertura do NBB

O Flamengo é o primeiro finalista do Torneio de Abertura do NBB. A equipe garantiu sua classificação ao vencer a aguerrida equipe do Unión de Santa Fe, da Argentina, pelo placar de 80 a 73, em partida realizada na tarde desta quinta-feira (02).

Flamengo venceu a equipe do Unión de Santa Fé (Foto: João Pires)

A partida se desenhou como um duelo estratégico desde o início. O time rubro-negro conseguiu construir uma leve vantagem no primeiro tempo, chegando ao intervalo com o placar de 40 a 35. No entanto, a equipe argentina demonstrou resiliência e, com uma performance consistente no terceiro quarto, reduziu a diferença para apenas um ponto, prometendo um final de jogo tenso.

No período decisivo, o Flamengo contou com a liderança técnica de Alexey Borges, que assumiu o protagonismo. Com 23 pontos e 6 assistências, Borges foi o cestinha da partida e o principal articulador das jogadas que definiram o resultado no último quarto, vencido pela equipe carioca por 25 a 19.

O desempenho vitorioso do Flamengo também se apoiou nas contribuições de Shaquille Johnson, com 13 pontos, Markieth Cummings, que anotou 12 pontos. Pelo lado do Unión de Santa Fe, os destaques foram novamente os armadores Franco Balbi, com 19 pontos, e Yeferson Guerra, com 17, que valorizaram a classificação rubro-negra.

Com a vitória, o Flamengo avança para a grande final do torneio e agora aguarda o vencedor do confronto entre Minas e Brasília Basquete para conhecer seu adversário na disputa pelo título.

