Filipe busca o seu tricampeonato da icônica etapa africana, já que foi vitorioso nos anos de 2017 e 2018. Em 2017, inclusive, o surfista conseguiu um 10 unânime, sendo considerada umas das melhores notas máximas da história da elite do surf. A última etapa será disputada no próximo mês de agosto, em Teahupoo, no Taiti, local onde se encontram as ondas mais desafiadoras do planeta e onde serão disputadas as baterias das Olimpíadas de Paris em 2024. Com a classificação para as finais da WSL, Filipe Toledo fica bem próximo de garantir a sua vaga e de realizar o sonho de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.