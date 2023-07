A Bahia voltará a receber um torneio profissional feminino de tênis após uma década. As quadras duras da academia Smash, em Feira de Santana (BA), irão receber atletas de vários cantos do mundo para a disputa do ENGIE OPEN - ITF W60 entre os dias 30 de julho e 5 de agosto. A competição dará US$ 60 mil em premiação e estará entre os principais eventos profissionais femininos do país. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.