Por fim, Gabriel Medina foi o último brasileiro do dia, e acabou avançando para a próxima fase. A bateria foi bem disputada entre o brasileiro e o sul-africano Matthew McGillivray e o australiano Ryan Callinan. Com o resultado apertado, Medina conseguiu arrancar um 6,50 e um 7,50, ficando com 33 décimos a mais do que o segundo colocado.