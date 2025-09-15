Sofia Jaffé é uma grande promessa do Brasil no xadrez. Com apenas sete anos, ela coleciona títulos nacionais e paulistas na sua categoria. No início de setembro, a enxadrista mirim participou do Pan-Americano de Xadrez Escolar, em Florianópolis (SC), competição na qual ficou em quinto lugar.

A menina é filha de Cosmo Alexandre, tricampeão mundial de muay thay e tetra campeão mundial de kickboxing. No entanto, os dois moram longe um do outro, já que o lutador vive na Flórida (EUA) e Sofia em São Paulo, com a mãe. A menina nasceu em Nova York, mas veio para o Brasil com apenas um mês de vida.

Cosmo Alexandre, lenda da luta em pé (Foto: Reprodução)

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Sofia e Cosmo falaram sobre suas trajetórias no xadrez e na luta, respectivamente, e contaram de que modo o esporte é um elo de aproximação entre os dois. Confira:

Começo no xadrez e mudança para o Brasil

— Xadrez entrou na minha vida no meio do ano passado, com a minha babá. Moro com minha mãe e meu pai mora nos Estados Unidos; eu vim para São Paulo com um mês — contou Sofia.

— Infelizmente, a gente nunca morou junto. Agora fica mais difícil ainda com ela no Brasil e eu aqui. Eu não consegui acompanhar essa mudança. Ela fazia judô e depois começou a fazer xadrez. Então, essa mudança eu não senti muito, porque a gente se fala e tal mas quem está no dia a dia mesmo é a Priscilla, a mãe dela — relatou Cosmo.

Por morar nos Estados Unidos, Cosmo nunca teve a oportunidade de acompanhar um campeonato de Sofia, mas, mesmo de longe, enxerga a importância que o xadrez tem na vida dela.

— O esporte é muito importante, principalmente pela disciplina. Eu acredito que, principalmente no xadrez, isso é muito importante, não só agora mas no futuro dela também. Não só como criança, mas como mulher, como adulta. Eu já tô lutando há quase 23 anos e entendo que a palavra mais importante sempre foi a disciplina. Isso é muito importante, e acredito que vá ser muito importante para ela (Sofia) também — analisou Cosmo.

Inspiração no pai

— Me inspiro muito no meu pai. Ele não tem medo, então eu sempre lembro que não preciso ter medo quando vou jogar xadrez. Às vezes eu tenho medo de perder, mas ninguém vai me bater no tabuleiro. Eu sinto o apoio dele de longe — refletiu a enxadrista.

Sofia Jaffé com o pai, Cosmo Alexandre (Foto: arquivo pessoal)

Sofia já fez judô, mas conta que se encantou com o xadrez por gostar de pensar muito. Apesar disso, Cosmo conta que nunca teve a intenção de levar a enxadrista para o mesmo caminho que ele.

— Eu ficava feliz quando sabia que ela estava treinando judô, mesmo sendo bastante diferente do Muay Thay. Mas não, nunca tentei levá-la para a luta. Eu tenho outros filhos aqui nos Estados Unidos, eles treinam. Eu gosto que eles treinem, mas por conta da atividade física. Eu não gostaria que eles fossem lutadores não, porque eu sei o quanto é sofrido. Eu deixo bem tranquilo para eles escolherem — revelou o multicampeão.

Aproximação pelo esporte

— Infelizmente, a gente está longe, fica tudo mais difícil, principalmente nos momentos de competição ou próximos a ela. Queria assistir ou entender um pouco mais sobre como funciona a competição no xadrez. Para isso, seria muito melhor se a gente morasse no mesmo lugar. Talvez eu consiga ir para o Brasil para assistir uma competição da Sofia ainda este ano — revelou Cosmo, para a alegria da enxadrista mirim.

Experiência no Pan-Americano de Xadrez Escolar

No início deste mês, Sofia participou do Pan-Americano de Xadrez Escolar, representando a sua escola - Lourenço Castanho - e o Santos Xadrez. A brasileira foi a melhor colocada na categoria sub-7, terminando o campeonato na quinta posição.

— Foi bastante difícil. Eu fiquei muito nervosa, mas foi bom. Eu ganhei mais experiência e também foi um momento muito especial para mim — refletiu a enxadrista sobre o Pan.

Com apenas sete anos, Sofia já empilha feitos como o vice no Campeonato Paulista 2024, o título do Campeonato Paulista Escolar do Interior 2025 e o troféu de três etapas do Campeonato Escolar do Clube de Xadrez SP 2025.

Além disso, a enxadrista é uma das mais jovens a se tornar candidata a Mestre Nacional Feminino (CMNF), reconhecimento concedido pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX). Agora, Sofia se prepara para o Campeonato Brasileiro de Xadrez, que acontece este mês. Já no fim de setembro, a enxadrista participa também da categoria infantil do Grand Chess Tour, competição internacional que acontece em São Paulo.

O sonho de Sofia é ser campeã brasileira, ser muito boa no xadrez e competir a vida inteira na modalidade. Ela também quer inspirar meninas a começarem neste esporte, já que, segundo ela, é um ambiente predominantemente masculino.