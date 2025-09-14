Luta entre Canelo Alvarez e Terence Crawford repercute: ‘Entrou para história’

Quem ficou acordado até mais tarde acompanhou uma grande luta de boxe na madrugada deste domingo (14), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O norte-americano Terence Crawford bateu o mexicano Canelo Alvarez em decisão unânime após 12 rounds e se tornou campeão do peso super médio. O combate chamou atenção de internautas:

Como foi a luta entre Canelo e Crawford?

Mais rápido e usando sua movimentação para confundir Canelo, Crawford usou os rounds iniciais para colocar a luta no seu ritmo, entrando e saindo com fluidez e minimizando os ataques do mais pesado e mais forte Álvarez.

Após um quinto round bem forte do mexicano, Crawford voltou para o sexto assalto mais agressivo e começou a jogar combinações terminando com um golpe mais forte. Esta mudança de estratégia confundiu Canelo, que teve problemas em se adaptar e passou a caçar mais o adversário.

Isso fez com que Crawford se sentisse ainda mais à vontade no ringue. O norte-americano se plantou mais, permitindo trocas na curta distância e, ao sentir que o peso das mãos de Canelo já não era o mesmo, foi sendo cada vez mais agressivo.

Nos últimos dois rounds, ‘’Bud’’ foi ainda mais para cima, como se estivesse decidido a dar um ponto de exclamação para a histórica vitória. E ela veio após 36 minutos históricos para o esporte.

