Yuri Falcão faz luta dura contra campeão olímpico, mas fica com a prata no Mundial de Boxe

Na manhã deste domingo (14), em Liverpool, na Inglaterra, Yuri Falcão ficou com a prata no Mundial de Boxe na categoria até 65kg. O brasileiro fez uma luta muito equilibrada e de alto nível contra o campeão olímpico Asadkhuja Muydinkhujaev, do Uzbequistão, mas foi superado nos detalhes na decisão dos juízes.

Luta decidida no detalhe

O confronto foi tenso do início ao fim. Yuri Falcão começou melhor e, em um primeiro round muito estudado, venceu na decisão dividida dos juízes por 4 a 1. O segundo assalto foi igualmente equilibrado, mas desta vez o uzbeque levou a melhor, vencendo por 3 a 2 e deixando a decisão completamente aberta para o último round.

No terceiro e decisivo assalto, o equilíbrio persistiu, mas Muydinkhujaev foi superior na visão unânime dos juízes, que lhe deram a vitória, confirmando o ouro para o Uzbequistão e a prata para o Brasil.

Apesar da derrota na final, a campanha de Yuri Falcão foi histórica. Para chegar à decisão, o brasileiro precisou superar nas semifinais o cubano Erislandy Alvarez, atual campeão olímpico da categoria. A medalha de prata coroa uma trajetória brilhante do pugilista no Mundial de 2025.

O dia começou com ouro para o Brasil

Mais cedo, na primeira final do dia com participação brasileira, o país já havia subido ao lugar mais alto do pódio. A pugilista Rebeca Lima se sagrou campeã mundial na categoria até 60kg ao vencer a polonesa Aneta Rygielska. A conquista teve um sabor especial de revanche para a brasileira, que havia sido derrotada pela mesma adversária no início do ano, e abriu o dia de decisões com chave de ouro para a delegação.

O dia do Brasil no Mundial de Boxe continua

Com o ouro de Rebeca Lima e a prata de Yuri Falcão, o Brasil ainda sonha com mais medalhas neste domingo. Mais dois brasileiros sobem ao ringue hoje para as finais:

Luiz "Bolinha" Oliveira (60kg)

Isaías "Samurai" Ribeiro (90kg)