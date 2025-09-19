Flamengo vence na prorrogação, mas fica em situação complicada na Copa Intercontinental

O Flamengo venceu o Illawarra Hawks, equipe da Austrália, por 84 a 82 na prorrogação, na segunda e última partida da fase de grupos da Copa Intercontinental FIBA. Apesar da vitória, a situação do Rubro-Negro na competição se complicou, e a equipe agora depende do resultado do jogo entre o time australiano e o NBA G League United para avançar à próxima fase.

A equipe carioca perdeu o primeiro jogo por 93 a 91 e agora aguarda a partida entre os outros dois times. Caso o Illawarra Hawks vença o NBA G League United por dois pontos, todos ficam com uma vitória e empatados no critério de desempate (saldo de pontos). Qualquer outro placar na partida deixa o Flamengo de fora da final.

— Acabou que tive que fazer a cesta que garantiu a vitória. Mas falando do jogo, mesmo com todas as dificuldades, nós jogamos com o coração e a vitória foi um prêmio. Talvez falte para lutar pelo título, mas agora passou, vamos ver o que vai ser amanhã — comentou Alexey após a partida.

A equipe da Austrália conta com o ex-atleta da NBA, JaVale Mcgee, campeão da liga em 2017 e 2018 com o Golden State Warriors e em 2020 com o Los Angeles Lakers. O pivô de 37 anos deu trabalho no garrafão do Flamengo, pricipalmente nos rebotes ofensivos. O técnico do Illawarra é, ninguem mais ninguem menos, Justin Tatum, pai de Jayson Tatum (Boston Celtics), um dos melhores alas da NBA da atualidade.

O jogo

O Flamengo anotou seus primeiros pontos quando restavam seis minutos no primeiro quarto, enquanto os adversários já tinham uma vantagem de sete pontos. Apesar do começo devagar de ambos os lados, o Rubro-Negro conseguiu passar à frente na reta final, principalmente devido ao bom aproveitamento nas bolas de três, convertendo seis cestas em 16 tentativas, 38% de aproveitamento.

O segundo quarto foi marcado pela recuperação da equipe australiana, que melhorou nos arremessos, com 1% a mais de aproveitamento, e dominou os rebotes (29 contra 22). Com essa performance, o time fechou o primeiro tempo com três pontos de vantagem, liderando o placar em 31 a 28.

O terceiro e o último quarto foram bastante equilibrados, com a defesa se destacando para ambos os lados, o que resultou em um placar baixo. Com apenas sete segundos no relógio e três pontos atrás, o armador do Flamengo, Alexey, assumiu a responsabilidade, chutou e acertou uma bola do perímetro, empatando a partida e levando o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, o equilíbrio entre as equipes fica claro. Com 20 segundo no relógio, o placar empatado em 82 a 82 e Illawarra tem a posse, mas não consegue converter a cesta. Nos últimos quatro segundos, ALexey converte uma bandeija e vence por dois pontos.

Jonathan Luz comemorando título do Flamengo na BCLA (Foto: Paula Reis/CRF)

O que é a Copa Intercontinental FIBA

A vaga do Flamengo para a competição veio com a conquista do título da Basketball Champions League das Américas (BCLA), em abril deste ano. A Copa Intercontinental é um torneio de tiro curto, com apenas dois grupos de três equipes; somente o primeiro colocado de cada lado avança para a disputa do título no domingo.

O Flamengo foi campeão do torneio em 2014 e 2022 e, agora, o objetivo é conquistar o terceiro título da Copa Intercontinental e se consolidar de vez no Olimpo do basquete mundial.

