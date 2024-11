FIA divulga novos horários da classificação e da largada do GP de São Paulo

O domingo (3) vai começar bem mais cedo que o esperado na programação do GP de São Paulo. Depois do cancelamento por conta da tempestade, a classificação passou para o dia da corrida e agora está marcada para as 7h30 (em Brasília). A largada da F1 também foi antecipada e agora será às 12h30.

continua após a publicidade

➡️ GP de São Paulo: horário e onde assistir à homenagem de Hamilton a Senna

O comunicado oficial emitido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) veio pouco depois das 18h30 deste sábado. O texto começou dizendo que “por causa das condições de hoje em São Paulo, ficou decidido não prosseguir com a classificação devido à baixa visibilidade e à pista alagada.”

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A segurança é sempre a principal consideração em tais circunstâncias e, embora tenha sido dado o máximo de tempo possível para que as condições melhorassem, infelizmente isso não aconteceu. Temos grande apreço por todos os fãs que permaneceram no circuito na esperança de ver os carros na pista hoje - continuou a entidade.

continua após a publicidade

- Portanto, após consulta aos comissários de pista, tomamos a decisão de programar a classificação para as 7h30 locais de domingo, antes do GP às 12h30 locais. Isso garantirá a chance de maximizarmos a chance de proporcionar aos fãs um dia de corrida, e tanto a FIA quanto a Fórmula 1 acreditam que essa mudança de horário é necessária e a coisa certa a ser feita para todos os nossos apaixonados fãs - seguiu.

- Agradecemos a todos pela paciência de hoje, incluindo torcedores, pilotos, equipes, fiscais, funcionários do circuito e a mídia, e esperamos proporcionar a todos um evento emocionante no domingo - encerrou a entidade.

continua após a publicidade

(Foto: Miguel Schincariol / AFP)

A previsão do tempo, no entanto, é bastante assustadora. O dia em Interlagos já deve amanhecer com temperaturas bem mais baixas, na casa dos 20°C, enquanto a previsão de chuva fica acima dos 80% durante o dia todo. No entanto, a chuva deve ter menos volume que a de sábado.

A última vez que a F1 teve uma classificação reprogramada foi no GP do Japão de 2019, com a sessão realizada na manhã de domingo, às 10h (em Brasília). A corrida, naquela ocasião, começou 14h10. O GP de São Paulo, originalmente, está previsto para ter largada às 14h.

Caso a classificação não seja realizada, os comissários terão de escolher qual caminho seguir. A interpretação mais próxima do regulamento seria seguir o resultado do TL1, considerando que os pilotos não conseguiram se classificar. No entanto, há a possibilidade da opção ser, por exemplo, por resultado da sprint ou da classificação da corrida curta.

(Foto: Sebastiao Moreira / AFP)

O fim de semana do GP de São Paulo já teve a realização da corrida sprint. Lando Norris venceu em 1-2 da McLaren, que mandou Oscar Piastri inverter as posições no final da prova. Charles Leclerc ficou em terceiro, depois de Max Verstappen cair para quarto ao ser punido por desrespeitar os limites de velocidade ainda em safety-car virtual. Verstappen, aliás, ainda tem 5 posições para pagar no grid da corrida principal, fruto de nova troca de motor.