Norris diz que Piastri ‘fez o que devia’ em sprint de São Paulo: ‘Trabalhamos bem’

Lando Norris conseguiu cumprir a primeira parte do objetivo deste fim de semana, em Interlagos, e venceu a corrida sprint do GP de São Paulo graças à ajuda de Oscar Piastri. E embora tenha admitido que não era uma vitória para se orgulhar, não deixou de reconhecer a atitude do companheiro de equipe, dizendo que ele “fez o que era para ser feito”.

Norris largou em segundo, enquanto Piastri alinhou na pole-position. Na largada, porém, o #4 tomou um fecho e teve de cuidar para evitar ataque de Max Verstappen, então na segunda fila. Durante a prova, Lando chegou a reclamar com a McLaren da falta de passagem de Oscar, conforme “haviam conversado”.

A troca de posições só aconteceu a duas voltas do fim, antes da direção de prova acionar o safety-car virtual por conta da quebra de Nico Hülkenberg.

“Não fico orgulhoso com isso, mas trabalhamos bem como equipe, então agradeço ao Oscar”, começou Norris na entrevista pós-corrida, ainda na pista. “Fizemos um ótimo trabalho como equipe. Hoje foi o resultado que queríamos”, salientou.

- Oscar merecia, mas fizemos o que era para ser feito. Portanto, agradeço a ele e à equipe. Tivemos um ótimo ritmo, então estou ansioso para a classificação e a corrida amanhã - completou o britânico.

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Em seguida, argumentou que teve dificuldades de se aproximar do carro #81 por conta do ar sujo. “É difícil. Estava um pouco instável, eu me aproximava, voltava e me aproximava. É que o ar sujo custa muito tempo de volta. Estava um pouco mais rápido, mas não consegui passar naquele momento. Mas me senti bem.”

- Acho que estávamos claramente mais rápidos do que os outros, mas é difícil na sprint saber o que administrar ou forçar, mas fizemos isso bem - finalizou.