Promessa do esqui italiano morre aos 19 anos em acidente no treino

Um acidente trágico. O Ministério da Defesa da Itália anunciou, nesta terça-feira (29), o falecimento da esquiadora Matilde Lorenzi, de 19 anos. A atleta sofreu uma queda na pista de Val Senales, na segunda-feira (29). A jovem chegou a receber atendimento médico no hospital de Bolzano, mas morreu nesta terça em decorrência do acidente.

- A Federação Italiana de Esportes de Inverno está de luto e expressa suas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que amavam Matilde e sempre se lembrarão dela - afirmou em comunicado a entidade responsável pelos esportes de inverno da Itália.

De acordo com uma reconstrução inicial, feita para investigar o acidente, os esquis da atleta teriam se partido, o que fez a atleta bater com o rosto no chão, de forma violenta. A esquiadora foi resgatada pelos treinadores que a levaram de helicóptero, às pressas, para ser atendida no hospital de Bolzano, província no extremo-norte da Itália.

- Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matilde Lorenzi. Matilde foi tragicamente perdida após uma queda durante uma sessão de treinamento na rampa Grawand G1 em Val Senales - afirmou em nota a Federação Internacional de Esqui.

Matilde Lorenzi era apontada como uma das promessas do esqui italiano (Foto: Reprodução)

Apontada como uma promessa do esqui alpino italiano, Matilde completaria 20 anos em novembro. Na temporada passada, ela competiu no Mundial Juvenil e faturou o sexto lugar no downhill, além da oitava colocação no Super-G. Lorenzi ainda foi campeã adulta no Super-G.