Red Bull fortalece aliança com Ford por motor na Fórmula 1 2026

A Red Bull está entrando na temporada 2025 da Fórmula 1 após um ano atípico e instável que viu a equipe perder o Mundial de Construtores e cair para a terceira posição da tabela. Além de tentar dar a volta por cima na próxima campanha, também começará a lidar com um novo desafio na categoria: produzir o próprio motor para 2026, algo que Christian Horner já está de olho.

O chefe da Red Bull falou com a imprensa em um evento da Ford neste começo de ano e reforçou a parceria com a marca norte-americana para a produção do próprio trem de força para 2026. Para o dirigente, o momento é bastante “empolgante” para a equipe, que fará a última temporada com a Honda em 2025.

Além do desafio de construir um motor próprio, a Red Bull também vai ter de lidar com a chegada de um novo regulamento técnico em 2026. No que diz respeito ao trem de força, o novo conjunto de regras prevê uma divisão 50/50 entre o motor de combustão interna e a potência elétrica.

— É ótimo começar 2025 celebrando a Ford, enquanto nos preparamos para os desafios e mudanças que virão tanto para a Fórmula 1 quanto para a Red Bull em 2026”, disse Horner. “É um momento extremamente empolgante para a equipe e, embora a perspectiva de construir o próprio motor seja uma tarefa que não pode ser subestimada, a parceria com a Ford é fundamental para o projeto como um todo — continuou.

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

— A Ford tem uma longa e histórica trajetória, sinônimo de sucesso ao longo de 120 anos de automobilismo e desenvolvimento. O lançamento de hoje é um reflexo desse sucesso e crescimento. Não apenas a Ford é fundamental na jornada com o trem de força, como também emula nossa dedicação em apoiar o talento feminino por meio do patrocínio ao Red Bull Ford Academy Programme. Como disse, é um momento empolgante — reforçou.

O CEO da Ford, Jim Farley, também comentou a parceria com a Red Bull no evento e falou em “um capítulo emocionante na história da marca”.

— Nos últimos 20 anos, a Red Bull teve sucesso em mudar o cenário da Fórmula 1, e fez isso com determinação para fazer as coisas de maneira diferente, um ethos que é claramente refletido na parceria e com o patrocínio ao Red Bull Ford Academy Programme — destacou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.