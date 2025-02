Lambiase foi decisivo na vitória de Verstappen no Brasil; entenda

O GP de São Paulo foi crucial para Max Verstappen voltar a vencer na F1 2024 e retomar o controle da temporada para, em Las Vegas, confirmar o título mundial. Mas muitos fatores foram decisivos para isso além do desempenho do neerlandês na pista. Um deles foi o trabalho do engenheiro de corrida do piloto do #1, Gianpiero Lambiase, que revelou ter adotado postura diferente, ‘submissa’ para ajudar o tetracampeão a vencer no Brasil.

A prova brasileira foi uma verdadeira confusão por conta da chuva torrencial que atingiu São Paulo naquele domingo. E o engenheiro inglês conseguiu se adaptar à situação para ajudar Verstappen a buscar uma vitória histórica, saindo em 17º e cruzando a linha de chegada na primeira posição.

— É algo que você tem de estar ciente quando está se comunicando com um piloto a 300 km/h em um ambiente de alta pressão. Mesmo sendo uma dupla, acho que temos de entender que o engenheiro tem de estar subordinado ao piloto nesses momentos. Não faz sentido reagir a isso porque tudo pode piorar muito rápido — afirmou o engenheiro, em declaração à revista inglesa Autosport.

Após Max ter problemas na classificação e precisar largar no fundo do grid, Lambiase admitiu que se concentrou em “minimizar os danos” em Interlagos, mas foi que surpreendido por uma corrida épica de Verstappen.

— Para nós, era uma questão de limitar os danos, mas é claro que na chuva sempre há mais oportunidades e, com Max no carro, tudo é possível. No começo da corrida ele progrediu muito rápido. Percebemos que a diferença para os líderes não estava aumentando — relatou o engenheiro.

— Pelo contrário, nós estávamos começando a avançar e sabíamos que tínhamos melhor ritmo. Era só uma questão de tomar as decisões certas na hora certa e Max conseguir manter o carro na pista. Mas houve um momento crucial na corrida, quando ele finalmente permaneceu na pista com os pneus intermediários, enquanto Lando Norris e George Russell foram aos boxes para fazer as trocas e ele conseguiu chegar — explicou.

— Quando ele ficou atrás de Esteban Ocon na relargada da corrida, percebi que a vitória da corrida estava em jogo, e esse foi realmente um momento crucial na luta pelo campeonato mundial — relembrou o engenheiro da Red Bull.

Lambiase ainda confirmou que a decisão de continuar com pneus intermediários “foi simples” e ajudou Verstappen a cruzar a linha de chegada na primeira posição.

— Com as condições da pista, não parecia que os intermediários estavam necessariamente se desgastando e nem superaquecendo. Tínhamos evidências de que os pneus ainda estavam em boas condições, então a decisão de utilizar um novo conjunto de pneus intermediários foi bem simples. Não foi uma corrida tranquila para nós, mas fizemos o nosso melhor e saímos vitoriosos — finalizou Gianpiero.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.