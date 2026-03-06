Mundial de Skate: Kelvin Hoefler voa no street; Raicca Ventura lidera Brasil no park

O Brasil terminou o dia com mais oito classificados para as semifinais do Mundial de Skate, em São Paulo. Nesta sexta-feira (6), Kelvin Hoefler cravou a segunda melhor nota nas quartas do skate street, enquanto Raicca Ventura foi a melhor entre as brasileiras do park. As semifinais estão programadas para este sábado (7), no Parque Cândido Portinari.

Além de Hoefler, que cravou 64,42 pontos, também avançaram para a semifinal Filipe Mota, João Lucas, Gabryel Aguilar, Wallace Gabriel e Ivan Monteiro. Giovanni Viana, que havia liderado as eliminatórias na véspera, terminou em 19º lugar e acabou eliminado. Outra surpresa foi a ausência do bicampeão olímpico Yuto Horigome das semifinais, após terminar as quartas na 20ª posição.

— Será uma semifinal bem difícil, porque os japoneses estão bem à frente, acredito que são bem mais regrados que nós, estão um nível acima. Mas acho que, com o público dando aquela força, como foi hoje, acho que a gente consegue brigar de igual. Passamos até com um nome a mais em relação a eles, mas há outros grandes na briga também - projetou Hoefler.

Raicca Ventura confirma vaga entre medalhistas olímpicas

Atual campeã mundial no park feminino, Raicca Ventura estreou direto na última bateria das quartas de final e carimbou sua classificação em sétimo lugar, com 74,21 pontos. Dora Varella, que competiu mais cedo, também avançou à semifinal.

A disputa pelas primeiras posições foi quente entre as medalhistas olímpicas Arisa Trew e Sky Brown, com linhas que receberam nota na casa dos 80 pontos. Quem levou a melhor, porém, foi a japonesa Mizuho Hasegawa, que terminou o dia na liderança, com 88,50 pontos.

A campeã olímpica Arisa Trew brilhou nas quartas do Mundial de Skate (Foto: Pablo Vaz/ STU)

