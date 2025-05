Felipe Fraga domina e vence abertura da Stock Car em Interlagos

Felipe Fraga é o primeiro vencedor da nova era SUV da Stock Car. Neste domingo (4), o piloto da Eurofarma RC puxou a dobradinha da equipe em Interlagos e triunfou pela 21ª vez na carreira. Gaetano Di Mauro ficou na segunda colocação e Guilherme Salas, em bela atuação, fechou o top-3.

Foi também a primeira vitória da Mitsubishi na volta à categoria depois de anos de ausência. Felipe Baptista ficou na quarta colocação, à frente de Lucas Foresti, que fechou em quinto. João Paulo de Oliveira foi o sexto colocado, superando Ricardo Maurício.

Denis Navarro, Bruno Baptista e Rafael Suzuki completam os dez primeiros. Rubens Barrichello foi o 11º, e Hélio Castroneves somou seu primeiro ponto na categoria brasileira, chegando em 15º. Gabriel Casagrande e Felipe Massa sofreram com a perda de potência e abandonaram a etapa.

A Stock Car agora aterrisa em Cascavel (PR) para a segunda etapa da temporada 2025, que acontece nos dias 24 e 25 de maio.

Saiba como foi a corrida:

O dia amanheceu bonito em São Paulo para a estreia da temporada, com 22 °C de temperatura, depois de uma semana bastante conturbada e de indefinições sobre a realização da corrida em Interlagos. A pole-position era de Felipe Fraga, de casa nova na Eurofarma, com Ricardo Zonta ao lado na primeira fila.

Bandeira verde acionada, começo para valer da Stock Car 2025. Na largada, melhor para Fraga, que saiu na liderança. Zonta teve problemas no turbo do carro e perdeu muitas posições, caindo para a penúltima posição. Júlio Campos também não começou bem e já foi para os boxes ao final da primeira volta.

Na abertura da terceira volta, Allam Khodair mergulhou com tudo na curva 1, passou Cacá Bueno e assumiu a segunda colocação, e logo devolveu a ultrapassagem. Thiago Camilo teve problemas também no seu carro, que apagou e entrou em modo de segurança.

Carro de Allam Khodair na Stock car (Foto: Luca Bassani/Vicar)

Gaetano Di Mauro ganhou bastante terreno, saltando de oitavo para terceiro. Mais atrás, Felipe Baptista passou Cacá e subiu ao quarto posto. César Ramos recebeu um drive-through da direção de prova por queima de largada.

Arthur Gama foi com fome para cima de Nelsinho Piquet pela sexta posição, mas o piloto da Scuderia Bandeiras fez boa defesa. Bueno foi perdendo potência no Chevrolet e tirou o pé, caindo bastante no pelotão. João Paulo de Oliveira vinha forte pressionando Daniel Serra pela oitava colocação.

A 35 minutos do fim da etapa, o safety-car foi acionado por conta de uma peça de carro presente na reta oposta antes do S do Senna. Felipe Massa teve mais um problema de potência no fim de semana e parou o carro nos boxes.

Felipe Massa em preparação para a classificação deste sábado (Foto: Luca Bassani/Vicar)

A direção de prova autorizou a relargada, com Di Mauro pressionando Khodair e conseguindo a segunda posição, enquanto Serra foi tocado na curva 1 por Gama, que será investigado. Piquet tem uma avaria na asa traseira de seu carro e foi para os boxes retirar a peça.

Vicente Orige disputava posição com Camilo e foi acertado pelo piloto da Ipiranga Racing, rodando na segunda perna da curva 1. Gabriel Casagrande foi para os boxes, também com perda de potência, assim como Rafael Reis, que abandonou a prova.

Guilherme Salas mergulhou em cima de Lucas Foresti e assumiu a quinta posição. Enzo Elias levou 5s de punição por um enrosco com Lucas Kohl. Fim de prova também para o atual campeão, que resolveu recolher o carro.

Serra voltou à corrida após trocar um pneu furado. Salas foi com tudo para cima de Felipe Baptista e, por fora, ganhou mais uma posição, quarto lugar para ele. Foresti também atacava bastante o piloto da Car Racing KTF pelo quinto posto.

Zezinho Muggiati acertou a traseira de Elias e deixou o carro #73 com avaria. O piloto da Car Racing Sterling levou 10s de punição pela direção de prova. Guilherme seguia com um ritmo alucinante e subiu mais uma posição, passando Khodair e chegando em terceiro.

Allam perdeu potência na subida da Junção e ficou pelo caminho. Lá na frente, Fraga diminuiu bem a velocidade para que chegasse junto com Di Mauro e colocar o nome da Eurofarma RC no topo e na história da nova era SUV em Interlagos.

Confira resultado da primeira rodada da Stock Car 2025