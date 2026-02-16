Histórico! Giovanni Ongaro supera queda de Lucas Pinheiro e garante melhor marca do Brasil no Slalom em Olimpíadas de Inverno

O esporte de inverno brasileiro viveu um dia de superação e recorde histórico nessas Olimpíadas de Inverno. Giovanni Ongaro gravou seu nome na história ao conquistar a 27ª posição na prova de Slalom, o melhor desempenho já registrado por um brasileiro na categoria em edições dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O brasileiro Giovanni Ongaro passa por um portão na primeira descida da prova de slalom gigante masculino do esqui alpino durante as Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina) (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

O cenário para a conquista desenhou-se sob pressão. Após a queda de Lucas Pinheiro na primeira descida, as esperanças brasileiras de um resultado expressivo recaíram inteiramente sobre os ombros de Giovanni Ongaro. Como o único representante do Brasil a avançar para a segunda bateria, Giovanni demonstrou resiliência e precisão técnica para encarar o percurso decisivo.

Lucas Pinheiro Braathen, do Brasil, cai na primeira descida do slalom masculino em Bormio, nas Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

Com uma descida sólida, o esquiador brasileiro finalizou a segunda bateria com o tempo somado de 2m07s46. A marca foi suficiente para colocá-lo entre os 30 melhores do mundo, superando marcas nacionais anteriores e elevando o patamar do país no esqui alpino.

