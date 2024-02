O show de transmissão de imagens das corridas da Fórmula 1 já é uma realidade. A cada ano, grandes investimentos são feitos em tecnologia para melhor captar e transmitir tudo que acontece nas pistas, nos carros e com os pilotos. Eles são as estrelas do espetáculo e da vinheta que inicia as transmissões dos treinos e das corridas, em todas as plataformas. Assista ao vídeo acima.