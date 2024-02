Qual o tamanho da fortuna de Renato Cariani, fisiculturista investigado por tráfico de drogas?

O fisiculturista, empresário e influenciador fitness Renato Cariani se tornou alvo de polêmicas nos últimos meses. Na semana passada, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e o colocou no banco dos réus por suspeita de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.



Aos 48 anos, Cariani é uma figura relevante no cenário do fisiculturismo no país. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais e um canal no Youtube com mais de 6 milhões de inscritos, falando sobre o mundo fitness e "bodybuilder". Mas, afinal, qual o tamanho da sua fortuna?



